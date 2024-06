Amministrative 2024: 132 Comuni al voto in Calabria, i risultati dopo lo spoglio. Tutti i nomi e i numeri

ALBI La spunta Salvatore Dardano (lista Solidarietà e progresso per Albi), che con 454 voti supera Denise Priolo (58)

Sono stati 132 i Comuni calabresi al voto nella tornata elettorale dell'8 e 9 giugno 2024. Solo 4 con più di 15mila abitanti (Corigliano Rossano, Gioia Tauro e Montalto Uffugo, oltre al capoluogo di provincia Vibo Valentia). Di seguito i risultati dello spoglio in tempo reale.

MIGLIERINA Con la lista Insieme per Miglierina Marco Torchia è stato eletto sindaco con 322 voti, niente da fare per l'avversario Antonio Sacco (19).

MARCEDUSA Tra i due contendenti, ce l'ha fatta Domenico Garofalo . Per lui 193 preferenze a fronte delle 9 di Fortunato Misuraca.

GIMIGLIANO L'alternativa per Gimigliano si chiama Laura Moschella . La sindaca eletta, con 1376 voti ha quasi triplicato il risultato ottenuto dallo sfidante Giuseppe Paonessa (540).

GAGLIATO E' Salvatore Sinopoli (lista Gagliato in Comune), con 224 preferenze, a sbaragliare la concorrenza di Francesco Fodaro (che si ferma a 98) e Antonio Iozzo (4).

MOTTA SANTA LUCIA Plebiscito per Ivano Egeo, che con 447 voti si prende la scena e la poltrona, relegando Ferdinando Pirri al 14,04%.

PENTONE A far festa, dopo la vittoria su Ezio Mirenzi per 810 a 496, è Vincenzo Marino.

PIANOPOLI Valentina Cuda è sindaca sostenuta dalla lista Ramoscello d'ulivo. Ha ricevuto 1276 preferenze, era l'unica candidata.

SAN FLORO Non ce l'ha fatta Magda Mellea. Le sue 184 preferenze nulla hanno potuto rispetto alle 311 del sindaco eletto Bruno Meta.

SAN PIETRO A MAIDA Hanno preso rispettivamente 1265, 994, 466 voti. Domenico Giampà è sindaco davanti a Andrea Davoli e Caterina Berlingieri.

SELLIA La sfida a 3 per la poltrona più importante la vince Serafina Giordano con 215 voti, staccando e di molto Cesare Tripolino (57) e Antonietta Cosco (27).

SELLIA MARINA Maggioranza di voti (2956) per Walter Placida, a Giuseppina Frangipane tocca accontentarsi della seconda piazza con 1845 preferenze.

SORBO SAN BASILE Dei 548 votanti, in 282 hanno preferito Aldo Scorza a Rosario Giglio (259).

SQUILLACE Se la sono contesa fino alla fine Vincenzo Zofrea (che ha vinto attestandosi a 829) e Anna Maria Mungo (819). Staccato di oltre un centinaio di preferenze Stefano Carabetta ( 714).

ZAGARISE Quorum raggiunto: Domenico Gallelli, con l'unica lista in lizza, è sindaco con 854 voti.

Provincia di Cosenza (65 Comuni)

ACQUAFORMOSA Annalisa Milione 340, Gennaro Capparelli 317.

ACQUAPPESA Lo scarto che ha separato i tre contendenti è andavo via via assottigliandosi tra il vincitore della competizione, il sindaco eletto Francesco Tripicchio (473 voti) e i concorrenti Mauro Avolio (320) e Fernando Mancino (319).

ALESSANDRIA DEL CARRETTO E' Domenico Vuodo il sindaco eletto con 161 voti, pari all'81,7%. Appena 36 preferenze per l'avversario Giuseppe Napoli.

ALTOMONTE Gianpietro Carlo Coppola 1956, Rosina D'Ambra 361.

AMENDOLARA Maria Rita Acciardi 974, Antonio Calienni 874.

APRIGLIANO Si chiama Presente & Futuro la lista che porta Alessandro Porco a vestire la fascia tricolore e, con 998 voti, a superare la concorrenza di Andre Muto (704).

BIANCHI Pasquale Taverna sindaco con 498 voti, 198 preferenze in più dell'avversario Angelo Francesco Perri.

BOCCHIGLIERO Alfonso Benvenuto vince su Domenico Aggazio per 421 a 312.

BUONVICINO Una sindaca per il comune cosentino, che elegge Angelina Barbiero con 856 preferenze. Fioravante Magurno non oltrepassa quota 643.

CALOVETO Si sfidavano in 3. Con una percentuale pari al 42,64 la spunta Umberto Mazza, che si lascia dietro Francesco Salatino e Giuseppe De Tommaso.

CASTIGLIONE COSENTINO Prima piazza per Salvatore Magarò, secondo Alessandro Greco (992 vs 745).

CERCHIARA DI CALABRIA Giuseppe Ramundo 751, Luca Cosimo Franzese 715.

CERVICATI Corsa a uno, quorum raggiunto: Gioberto Filice è ufficialmente sindaco.

CIVITA Alessandro Tocci 307, Vincenza Cerchiara 247, Gabriele Aronne 5.

COLOSIMI Con 487 voti Giovanni Lucia è sindaco. Francesco Palermo fermo a 317.

CROPALATI Netta la scelta di Domenico Citrea. A lui sono andate la maggioranza delle preferenze espresse dai 722 votanti, 275 a Maria Rosa Salvati Celestino.

CROSIA Maria Teresa Aiello 2810, Francesco Russo 1788, Massimiliano Morello 1000.

DIAMANTE Achille Ordine 1329, Pino Pascale 1141, Marcello Pascale 818.

DOMANICO Bruno Gianfranco Segreti 564, Vittorio Boschelli 8.

FIGLINE VEGLIATURO Alta l'affluenza (oltre il 77%) per supportare Pasquale Filice: così l'unico candidato è diventato sindaco.

FIRMO Qua i candidati erano un paio: Giuseppe Bosco ha staccato di 539 voti l'avversario Vittorio Franco e si è laureato sindaco.

FIUMEFREDDO BRUZIO Si sfidavano in due: Rosario Fortunato Barone (1118 voti) ha avuto la meglio su Paolo Antonio Sante Pagnotta (879).

FRASCINETO Primo cittadino Angelo Catapano (764). Niente da fare per Raffaella Tamburi (454) e Gennaro Rizzo (83).

GRIMALDI Futuro per Grimaldi col candidato Paolo Stilla 620 voti, Marco Roberto deve accontentarsi di 522 preferenze.

LAINO BORGO Sfida tutta rosa e voto a senso unico: Mariangelina Russo fa 989 e lascia indietro, lontanissima, la collega Cristina Donadio (76).

LAINO CASTELLO Giovanni Cosenza 367, Francesco Russo 108, Concettina Daniele 12.

LAPPANO Correva da solo Angelo Marcello Gaccione. E' arrivato all'elezione con 462 voti. Significativo il dato delle schede bianche: se ne sono contate 138.

LATTARICO Plebiscito per Antonella Blandi. Diventa sindaca con 1959 preferenze lasciando l'avversaria Rosa Ruffolo a 73.

LONGOBARDI Giacinto Mannarino eletto sindaco con l'86,02% delle preferenze. 170 voti per Giovanni Osso.

MALVITO Sfida vivace, 1401 votanti per quattro sfidanti. Vince Francesca Rosa D'Ambra (331) e dietro di lei Annarita Guaraglia (292), Fulvio Callisto (268) e Giuseppe Amedeo Turano (231).

MENDICINO Buona la prova di Irma Bucarelli. La sindaca, tallonata da Angelo Greco (2127 preferenze, decisamente staccato Luciano Luciani con 875) trionfa con 2339 voti.

MONGRASSANO 605 a 500: contro Giuseppe Sacco vince Luisa Marino.

MONTEGIORDANO Rocco Introcaso 746, Mario Franchino 322, Domenico Rocco Acciardi 69.

MORANO CALABRO Mario Donadio 1238, Giuseppe Bruno 649, Domenico Lombardi 526.

MOTTAFOLLONE Romeo Basile, unico candidato, eletto sindaco con 651 voti.

NOCARA 262 votanti: 142 voti a Maria Antonietta Pandolfi, 119 a Francesco Trebisacce.

ORIOLO Sindaca Simona Colotta con 626 preferenze. Vincenzo Diego secondo con 445 voti, terzo Antonio Caruso con 174.

PALUDI Domenico Baldino 285, Stefano Graziano 268, Onofrio Sommario 236.

PARENTI Lotta al cardiopalmo tra Donatella Deposito (che vince con 784 voti) e Emma Guarascio che si ferma a 725.

PEDIVIGLIANO Sono bastati 445 voti (il totale delle preferenze espresse) perchè Giuseppe Perri, unico candidato (con la lista Scegli Pedivigliano), diventasse sindaco.

ROCCA IMPERIALE

ROSE Il Progetto per Rose di Roberto Barbieri è quello vincente. Supera per 1822 a 1026 Per Crescere Insieme di Osvaldo greco e festeggia l'elezione.

ROSETO CAPO SPULICO

ROTA GRECA Il verdetto dello spoglio incorona Giuseppe De Monte primo cittadino con 455 voti. Più del doppio rispetto a quelli collezionati da Piero Lupo, che ne raccoglie 200.

SAN BASILE Su 606 votanti, in 479 hanno preferito Filippo Quinto Tocci a Leo Battaglia (114).

SAN BENEDETTO ULLANO Rosaria Amalia Capparelli 770, Rossano Gentile 53.

SAN DONATO DI NINEA Solo 8 voti di scarto tra le 408 preferenze di Vincenzo Russo e le 400 di Jim Di Giorgio.

SAN GIORGIO ALBANESE Gianni Gabriele, unico candidato, sindaco con 653 voti.

SAN MARCO ARGENTANO Virginia Mariotti 2691, Giulio Serra 1753.

SANTA CATERINA ALBANESE 51,41% contro 48,59. 365 voti a 345. Davide Bufano si aggiudica la sfida con Igor Cozza.

SANTA DOMENICA TALAO Fascia tricolore ad Alfredo Giuseppe Lucchesi (lista Rinascita Democratica, voti 315). Gli sfidanti Luigi Bloise e Angelo Salvatore Paolino rispettivamente a 266 e 237 preferenze.

SANTA MARIA DEL CEDRO Può festeggiare Ugo Vetere, che con 2705 voti si prende scena e poltrona contro le 570 preferenze di Biagio Farace.

SANTASOFIA D'EPIRO Non c'è storia tra Daniele Atanasio Sisca (1059 voti, pari al 74,11 delle preferenze) e Gianfranco Ceramella che non oltrepassa i 370.

SANTO STEFANO DI ROGLIANO Lucia Nicoletti si prende voti (879) ed applausi per la vittoria larga contro Simone Vincenzo (252).

SCIGLIANO Primo cittadino Raffaele Pane. Niente da fare per Nicola De Marco (581 a 141)

SPEZZANO ALBANESE Ferdinando Nociti 2279, Rossana Cucci 1819.

TARSIA I cittadini, chiamati a scegliere tra due candidati, hanno eletto sindaco Roberto Ameruso (853 voti), in 342 quelli che hanno preferito l'avversario Giuseppe Covucci.

TERRANOVA DA SIBARI Se la sono giocata sul fino di lana Francesco Rumanò (sindaco eletto con 1581 voti) e Luigi Lirangi (1530). 20 le schede nulle e 13 le bianche che, sommate, avrebbero potuto fare la differenza.

TORANO CASTELLO Lucio Franco Raimondo 1551, Silvana Morcavallo 716, Alfonso Marturano 533.

TREBISACCE Il comune cosentino incorona Francesco Mundo sindaco con 2755 voti, Mariateresa Petta si ferma a 2223.

VACCARIZZO ALBANESE Antonio Pomillo 435, Giorgio Scavello 67.

VERBICARO Una sfida a 3 che dà ragione a Felice Spingola. Il neo sindaco, con la lista a sostegno Rinascimento e 797 preferenze, supera di misura Felice Amoroso (688) e Carmine Cirimele (358).

VILLAPIANA Vincenzo Ventimiglia 1759, Paolo Montalti 1529.

Provincia di Crotone (10 Comuni)

BELVEDRE SPINELLO Antonio Giuseppe Amato, candidato unico, eletto sindaco con 875 voti.

CACCURI Voti divisi fra tre contendenti. Luigi Quintieri ne ottiene 555 e bastano per la vittoria su Marianna Caligiuri (410) e Giuseppe Di Gioia (119).

CARFIZZI Mario Antonio Amato (lista Insieme per Carfizzi) supera di 15 voti la sfidante Giovanna Macrì (221 a 206).

CASTELSILANO Nel piccolo centro crotonese il nome vincente è quello di Francesco Durante. Per il sindaco eletto 258 voti, 240 a Francesco Foglia e 200 a Pina Piperio.

MESORACA Prova di forza di Annibale Parise (2084 voti) contro l'avversaria Carmen Carceo (1565).

SAN MAURO MARCHESATO Levino Michele Rajani conquista la posta in palio con 779 voti, mentre a Carmine Barbuto vanno 520 preferenze.

SAN NICOLA DELL'ALTO Toccherà a Luigi Rizzuti guidare il Comune per i prossimi 5 anni. Il sindaco neo eletto ha battuto di un soffio (252 a 219) Francesco Poerio.

STRONGOLI Con 178 voti di scarto Francesci Benincasa supera la concorrenza di Luigi Costantino (1988 a 1810).

UMBRIATICO Battuto per 32 voti Giuseppe Antonio Cozza: Pietro Greco può ora festeggiare l'elezione a sindaco (per lui 274 voti).

VERZINO Più o meno ravvicinate le distanze tra il sindaco eletto (con 458 voti) Francesco Levato e gli avversari Francesco Fabiano (397) e Lino Cortese (294).

Provincia di Reggio Calabria (25 Comuni)

AGNANA CALABRA 10 seggi e 240 voti. A Pino Cusato la vittoria dopo la corsa in solitaria (con la lista Uniti per Agnana) per la poltrona di primo cittadino.

ARDORE Il sindaco è Giuseppe Campisi (1689 voti). Ha battuto Gianfranco Sorbara (1168).

BAGALADI Con 466 voti eletto sindaco Santo Monorchio. Era l'unico candidato.

BENESTARE Domenico Mantegna vince su Daniele Nastasi con 925 voti a 605.

BIVONGI Mandato a Grazia Zaffino, che con uno scarto di quasi 200 voti (487 contro 267) trionfa sull'avversario Ernesto Franco.

BOVA MARINA Alle urne si è presentato quasi il 60% degli aventi diritto. In 1316 hanno votato Andrea Zirilli, 919 per Daniela Iiriti.

CANOLO Il nome da ricordare per il prossimo quinquennio è quello di Francesco Larosa (unico candidato, 332 voti).

CARDETO I 677 voti ricevuti valgono a Crocefissa Daniela Arfuso l'elezione a sindaca, in una competizione nella quale ha dovuto misurarsi solo col quorum.

CITTANOVA Tra quelli che non andranno al ballottaggio è centri più grandi di questa tornata elettorale. Quattro i candidati che si sono dati battaglia. TìLa sfida con Anselmo La Delfa (628), Alessandro Cannatà (1211) e Domenico Bovalino (1459) la vince Domenico Antico (2114).

FEROLETO DELLA CHIESA Scarto di 62 voti tra la vittoria di Antonio Tranquilla e la sconfitta di Antonino Fiorello

GERACE Toccherà a Rudi Lizzi (arrivato davanti a Salvatore Galluzzo con 911 voti) guidare il paese.

LAUREANA DI BORRELLO Eleonora Palmieri cede il passo ad Alberto Morano, sostenuto dalla lista Continuità e Futuro.

MARTONE 180 voti, per il 59,6% dei voti sono quelli che bastano a Giorgio Imperitura per vestire la fascia tricolore a dispetto di Nicola Limoncino che lotta ma si ferma a 122 preferenze.

MONASTERACE La sfida era a tre. Carlo Alberto Murdolo (1021 preferenze) l'ha spuntata contro Alessandro Zannino (807) e Antonio Palmiro Spanò (211).

OPPIDO MAMERTINA Giuseppe Morizzi 1572, Bruno Barillaro 1041, Margherita Mazzeo 412.

PORTIGLIOLA Le nuove prospettive di Rocco Luglio superano Il Domani è il nostro impegno di Pasqualino Panetta: il confronto finisce 389 a 299.

RIACE Si chiama Lucano, ma Domenico il sindaco eletto. Con 509 voti supera Francesco Salerno (384) e Antonio Trifoli (206).

RIZZICONI Alessandro Giovinazzo 2542, Teresina Collufio 1777.

ROCCELLA IONICA Boom di preferenze per Vittorio Zito (3214), che sbanca contro Nicola Iervasi (336).

SAN GIOVANNI DI GERACE Con 161 voti, Antonino Barillaro (Radici e Futuro) eletto sindaco con 161 voti. Breve lo stacco su Antonio Vincenzo Galluzzo che rimane indietro a 140.

SANT'ALESSIO IN ASPROMONTE Fascia tricolore a Francesco Marra. Gli sono bastati 162 voti sul rivale (Pietro Cartellà ne ha raccolti appena 9).

SANT'ILARIO DELLO IONIO Forza Sant'Ilario è la lista che vale a Pasquale Brizzi (692 voti) l'elezione a sindaco in una competizione che l'ha visto schierato in solitaria.

SCIDO Unico candidato, Giuseppe Zampogna raggiunge il quorum necessario (con 450 preferenze su 450 voti validi).

STIGNANO Con la lista Pro Stignano, Giuseppe Trono eletto sindaco col 100% dei voti (500 su 500).

Provincia di Vibo Valentia (13 Comuni)

CESSANITI Enrico Giuseppe Sorrentino (unico candidato, lista Per Cessaniti), con 1329 voti (82 le schede nulle, 132 quelle contestate) è eletto sindaco del comune vibonese.

DRAPIA Vittoria senza concorrenza per Alessandro Porcelli che, superato lo scoglio del quorum e raccolti 1020 voti, può godersi il successo.

MILETO Salvatore Fortunato Giordano (2237) trionfa su Michele Rombolà (1462).

MONGIANA Con 314 voti su 314 (100%) delle preferenze, è Francesco Angilletta (unico candidato con la lista Mongiana Cangiante) il sindaco eletto.

NICOTERA Giuseppe Marasco, unico candidato, eletto sindaco con 1999 voti.

PIZZONI Correva da solo Vincenzo Caruso, che con 509 voti su 509 si aggiudica la competizione

ROMBIOLO Vittoria di misura di Caterina Contarese (1235) su Davide De Rito (1138). Staccato Domenico Pontoriero (329).

SIMBARIO Su 1819 elettori, i votanti sono stati 613 (il 30,7%). Chi si è recato alle urne ha preferito per un solo voto Gennaro Crispo (303) a Raffaele Versace (302). Una la scheda contestata.

SORIANELLO L'unico scoglio per Sergio Cannatelli era il raggiungimento del quorum: missione compiuta per Sergio Cannatelli (lista Sorianello nel cuore, voti 559).

SORIANO CALABRO Il 56,93% basta ad Antonino De Nardo per superare Francesco Bartone e godersi la vittoria con 875 preferenze contro le 662 di Francesco Bartone.

VALLELONGA Erano 2 le liste in gioco: l'ha spuntata quella di Maria Grazia Mazzotta (247 voti) su Anthony Mantarano (73).

ZUNGRI Serafino Fiamingo vince su Antonio Fiamingo, rispettivamente 629 a 601 voti.