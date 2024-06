Amministrative 2024: equilibrio a Vibo, si va al ballottaggio tra Cosentino e Romeo. I DATI DELLE LISTE

Un equilibrio che non si vedeva da almeno tre tornate elettorali. Vibo Valentia consegna la scelta del sindaco che succederà a Maria Limardo, al ballottaggio previsto tra due settimane. Come era stato ampiamente previsto ed anticipato, non soltanto nessuno dei quattro competitors è riuscito a superare il 50%, ma né Roberto Cosentino (candidato dal centrodestra e sostenuto da sei liste, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Forza Vibo, Vibo Unica, Indipendenza e Oltre), né Enzo Romeo, (a capo di una coalizione di quattro liste, Partito democratico, Centro Studi Progetto Vibo, Movimento Cinquestelle e Progressisti per Vibo), né Francesco Muzzopappa (alla guida di uno schieramento costituito da cinque compagini, Cuore Vibonese, Azione con Calenda, Vibo al centro, Insieme al centro e Identità territoriale), né Marcella Murabito di Rifondazione comunista, sono riusciti ad avvicinarsi quantomeno a quella soglia.

Alla fine dello scrutinio delle 37 sezioni Roberto Cosentino ha chiuso con 7.058 voti pari al 38,43%, davanti a Enzo Romeo che di voti ne ha presi 5.863 pari al 31,92%. E saranno loro ad andare al ballottaggio. Dietro si sono piazzati Francesco Muzzopappa con 5.299 voti e il 28,85% e Marcella Murabito con 148 voti e lo 0,81%. Alla fine, quindi ad avere la meglio sono stati Roberto Cosentino, atteso ora da un secondo non semplice turno di ballottaggio ed Enzo Romeo, il primo presidente della Provincia di Vibo, rispolverato dalla segreteria cittadina del Pd, guidata da un giovane, Francesco Colelli, che lo ha proposto ad un’assemblea nella quale non era mancato qualche rimbrotto e riuscito nell’intento di coinvolgere quasi tutta la coalizione progressista. A cominciare dal Movimento Cinquestelle che, dopo i primi segnali di tensione, è andato a convergere su di lui, in virtù del dialogo che ha visto protagonisti, il parlamentare pentastellato Riccardo Tucci e lo stesso Enzo Romeo. Quanto a Roberto Cosentino, 52 anni, direttore generale della Cittadella, probabilmente si è trovato a dover fronteggiare la più difficile campagna elettorale del centrodestra negli ultimi quindici anni.