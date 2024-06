Amministrative 2024, Gioia Tauro avrà un sindaco donna, ma chi tra Scarcella e Russo? I VOTI DI LISTA

La città di Gioia Tauro, seconda della provincia per numero di abitanti e per importanza, nonché sede di uno dei porti più grandi del Mediterraneo, per la prima volta nella sua storia avrà un sindaco donna. È questo il dato più rilevante che emerge dall’esito della prima tornata delle elezioni amministrative che, come ampiamente previsto, si decideranno al secondo turno di ballottaggio in programma domenica 23 e lunedì 24 giugno.

A contendersi la fascia tricolore saranno infatti Mariarosaria Russo, 59 anni, pluripremiata preside del liceo “Piria” di Rosarno e l’avvocato Simona Scarcella, 49 anni, responsabile dell’area legale, anticorruzione e privacy dell’Autorità di Sistema Portuale dei mari Tirreno meridionale e Ionio.

Al termine delle operazioni di scrutinio, le due sono staccate da meno di 400 voti: 3.946 le preferenze espresse in favore della Scarcella (39,21%), 3.565 (35,43%) i voti confluiti sulla Russo. Più staccati gli altri due competitor: Rosario Schiavone, sostenuto dalle due liste civiche “Alleanza Gioiese” e “Tradizione e Innovazione”, fermatosi al 17,81% con 1.792 voti; l’ex sindaco Renato Bellofiore, supportato da altrettante civiche (“Cittadinanza Democratica” e “Bellofiore sindaco”) era invece molto più indietro con 760 preferenze, pari al 7,55%.