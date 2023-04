Pasquetta, meteo pazzo in Calabria e a Messina. Neve in montagna e grandine in collina... IL VIDEO

Meteo impazzito in Calabria a Pasquetta. Temperature in picchiata e ritorno del freddo. Ma soprattutto, è ricomparsa ancora una volta la neve in montagna (a Gambarie in Aspromonte stamattina sono ricomparsi i fiocchi di neve), mentre a quote più basse in collina oltre alla pioggia, è arrivata anche la grandine.

E' il caso di Vibo, come testimonia il video inviatoci da un nostro lettore: il maltempo e la grandine sulla SS18 da Vibo Valentia in direzione Pizzo.

Tempo instabile anche a Messina

Pasquetta instabile anche a Messina e provincia dove si stanno alternando da stamattina piogge e schiarite. E in molti potrebbero aver rinunciato alla classica gita fuori porta.

