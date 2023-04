Allerta meteo al Sud, a Pasquetta va di moda... il giallo: maltempo in Calabria e Sicilia orientale

Allerta gialla per il maltempo a Pasquetta per cinque regioni: Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e il settore orientale della Sicilia, dove per la Protezione civile potrebbero esserci precipitazioni anche forti e temporali per la coda della perturbazione che sta lasciando l’Italia. Al Nord sono previste schiarite alternate a nuvole, soprattutto in serata. Il tempo migliore è previsto sulle coste tirreniche.

Le precipitazioni più intense sono attese nella zona sud delle Marche, in Abruzzo, nella Sicilia orientale, in Calabria e in Puglia. Le temperature resteranno rigide con venti di tramontana soprattutto al Centro-Sud. Da metà settimana le temperature torneranno a salire.

