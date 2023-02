Massimiliano Sestito catturato 5 giorni dopo l'evasione. Ecco il video

I carabinieri di Milano, con il supporto dei colleghi di Napoli, hanno catturato il killer della 'ndrangheta Massimiliano Sestito, evaso dai domiciliari a Pero, nel milanese, il 30 gennaio. Il fuggiasco è stato rintracciato e catturato dai militari alla Stazione Circumvesuviana di Sant'Anastasia in provincia di Napoli. Per catturarlo sono state fondamentali le intercettazioni telefoniche: è quanto spiegato dai carabinieri. Il grandissimo e immediato impegno dei militari è stato «anche dovuto alla volontà di onorare l’appuntato dei carabinieri Renato Lio ucciso nel 1991». Per arrivare a Sestito sono stati utilizzate anche il monitoraggio del web e le indagini sulle relazione dell’assassino che si ritiene avesse «coperture» dove è stato arrestato.

© Riproduzione riservata