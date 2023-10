Calabria Excellent in Togo per concludere i progetti dei laboratori di grafica e design, pizzeria e falegnameria

Sono partiti ieri da Roma per il Togo i volontari del progetto “Le BCC con il Togo” che ha visto la partecipazione e la collaborazione dell’Associazione Calabria Excellent ETS. Quest’ultima è stata fondamentale nella realizzazione dei laboratori di grafica e design, pizzeria e di falegnameria che vedrà, nelle vesti di formatori, rispettivamente la professoressa reggina Elena Salvati, i cariatesi Giovanni Pietro Tangari (in arte Pedro’s), Maestro della Scuola Nazionale di Pizza API (Associazione Pizzerie Italiane), piazzaiolo pluripremiato e ambasciatore d’eccellenza culinaria per la Regione Calabria e Stefano Mussuto, Maestro falegname per il laboratorio di falegnameria.

«In questo ultimo step del progetto saranno conclusi i Laboratori – dichiara l’Ing. Fabio Pugliese, presidente dell’Associazione Calabria Excellent – mediante una sessione pratica molto intensa che durerà circa 10 giorni e che consentirà ai fruitori di questi laboratori di acquisire, dopo aver già ottenuto una importante formazione teorica a distanza (tramite video call) – di poter maturare le conoscenze pratiche ed operative nelle attività di grafica e design, pizzeria e falegnameria».

«Dal Togo – continua la professoressa Elena Salvati – ho portato con me già dal viaggio di marzo una valigia colma di meravigliosi e indelebili ricordi: i cieli azzurri, la luce, i colori brillanti, i sorrisi, gli occhi profondi e la gioia dei bambini. Tuttavia, in questi ultimi mesi, ho potuto maturare la mia gratitudine verso questa esperienza che mi ha offerto l'opportunità di dare il mio piccolo contributo. Ciò che più mi ha colpita di questa esperienza – conclude la Prof.ssa Elena Salvati – è stata la percezione che in Togo si ha per l'istruzione e la formazione che lì sono viste come elementi capaci realmente di fare la differenza. Quindi come un'opportunità, come un dono, come un elemento reale e tangibile di ricchezza».

La Dott.ssa Loredana Sapia, coordinatrice del progetto, ha spiegato che «in questa missione del 2023 sono stati allacciati rapporti con le istituzioni locali tant’è che a marzo scorso siamo stati ricevuti dalla Ministra per lo sviluppo economico in Togo, abbiamo avuto un incontro con l’associazione nazionale dei giovani agricoltori, con l’agenzia per lo sviluppo delle piccole e piccolissime imprese e, infine, abbiamo avuto anche un incontro con l’ambasciata Italina in Ghana con competenza sul Togo».

«Sono stati visionati e monitorati i progetti già avviati negli anni scorsi al fine di capire qual è il loro andamento. Abbiamo avuto modo di organizzare tutto il necessario al fine di realizzare al meglio i laboratori di Pizzeria e di Falegnameria in collaborazione con la Maison de Coopertatives di Lomè. Nei prossimi giorni il laboratorio di falegnameria sarà realizzato in un centro professionale per i mestieri mentre il laboratorio di pizzeria sarà realizzato in un centro per l’impiego privato. Ciò che ci lascia davvero molto soddisfatti è l’interesse suscitato per queste nuove progettualità grazie anche al contributo dell’Associazione Calabria Excellent ETS» - ha concluso la Dott.ssa Loredana Sapia.

Questo progetto, nato nel 2012, attraverso la collaborazione tra Federcasse E LE BCC DEL POOL ormai da anni persegue l’obbiettivo di promuovere il modello della cooperazione sia di credito che di lavoro, di contribuire allo sviluppo rurale e all’autosufficienza alimentare del Togo sia attraverso il miglioramento delle condizioni di offerta e domanda di credito in zone rurali, sia attraverso uno scambio di esperienze e competenze nel campo della creazione di sistemi e di strategie finalizzate all’aumento della produttività e alla modernizzazione dell’agricoltura.