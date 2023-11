Conclusa la missione di "Calabria Excellent" in Togo. Pugliese: "Sono stati 7 mesi molto intensi"

"Si è conclusa la missione del 2023 a Lomè, in Togo. Iniziata a marzo, dopo 7 mesi molto intensi". Così il presidente di Calabria Excellent, Fabio Pugliese, commenta la missione in Africa per incentivare lo sviluppo rurale attraverso laboratori di pizzeria e falegnameria, ma non solo.

"Grazie alla Dott.ssa Loredana Sapia per averci coinvolti ma anche a Luisa, Simona, Cristiana, Maria, Ignace, Fabrizio è tutte le amiche e gli amici del progetto “Le BBC con il TOGO”. Un ringraziamento speciale a tutti i nostri formatori: la Prof.ssa Elena Salvati per il Laboratorio di Grafica e Design; il Maestro Pietro Giovanni Tangari (detto Pedro’s), per il Laboratorio di Pizza ed il Maestro Stefano Mussuto per il Laboratorio di Falegnameria

È stata davvero dura ma ritorniamo con un grande orgoglio dentro: siamo riusciti concretamente a dare una piccola mano agli amici togolesi".