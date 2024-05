Elezioni europee, ecco le liste (e i candidati calabresi) della circoscrizione Sud NOMI | FOTO

Il termine ultimo scade questa sera alle 20 nel trentanovesimo giorno che precede la competizione elettorale. Poi si aprirà ufficialmente il count-down in vista delle elezioni europee dell'8 e 9 giugno. Molti i partiti che hanno già depositato le liste. Nella circoscrizione Sud appuntamento alla Corte d'Appello di Napoli. Ecco allora il quadro della situazione con tutti i nomi dei candidati calabresi in campo. L'unico che può cercare la riconferma è l'europarlamentare di Fratelli d'Italia, Denis Nesci. Per il resto, i nomi sono più o meno quelli che sono circolati negli ultimi giorni con qualche novità dell'ultim'ora. In Alleanza Verdi Sinistra il capolista (candidato anche nelle Isole) è l'ex sindaco di Riace Mimmo Lucano. In corsa anche l'ex vicesindaca di Cosenza (già nel Pd) Maria Pia Funaro. Nel Movimento Cinque Stelle il capolista è il calabrese Pasquale Tridico, ex presidente dell'Inps. In lista anche Giuseppe Nunziato Belcastro, consigliere comunale di Marina di Gioiosa Ionica. Nella lista Libertà di Cateno De Luca, due donne in campo: Annarita Foresta e Severina Sena.

Leggi anche Elezioni europee, la Succurro non sarà candidata. "Pieno sostegno a Giusi Princi" Chi proverà a recitare il ruolo di mina vagante è certamente Giusi Princi: la vicepresidente della Giunta regionale della Calabria è già proiettata con la mente alle comunali del 2025 a Reggio Calabria e un risultato favorevole (soprattutto nella nostra regione e in provincia di Reggio) potrebbe rappresentare l'investitura quasi ufficiale del partito per la candidatura da sindaco in riva allo Stretto. A Reggio Calabria corre anche il consigliere comunale Massimo Ripepi, in corsa con Alternativa Popolare, il movimento del sindaco di Terni Stefano Bandecchi. Leggi anche Elezioni europee, il Pd scalda i motori. In Calabria le candidature di "servizio" di Cristallo e Tassone Il Pd schiera solamente due nomi sui diciotto della lista: l'ex "sardina" Jasmine Cristallo e l'ex consigliere regionale e sindaco di Serra San Bruno, Luigi Tassone. La Lega punta forte sulla deputata cosentina Simona Loizzo: quest'ultima è stata inserita al secondo posto nella lista dietro al generale Vannacci e l'alternanza della preferenza di genere potrebbe giocare a suo favore. La Loizzo punta ad uno storico tris: eletta nel 2021 consigliere regionale, nel 2022 parlamentare, ora punta al grande salto. In corsa anche il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso: sarà interessante come la Lega calabrese si comporterà con le preferenze visto che candidati come l'ex forzista Patriciello puntano a riscuotere consensi importanti anche in Calabria. Presentata anche la lista di Azione: Calenda capolista con Bonetti vice. In corsa anche Santo Gagliardi in quota Italia del Meridione , il movimento di Orlandino Greco sindaco di Castrolibero