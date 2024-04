Elezioni europee, il Pd scalda i motori. In Calabria le candidature di "servizio" di Cristallo e Tassone

«La lista del Partito Democratico per le elezioni europee di giugno, per la Circoscrizione Italia Meridionale, è stata presentata. La Calabria ha due autorevoli candidati, Jasmine Cristallo e Luigi Tassone. Giovani e con una importante esperienza politica alle spalle, Jasmine attraverso i movimenti e Luigi nelle istituzioni».

Lo rende noto il partito. «Il Partito Democratico della Calabria - è scritto in una nota - augura loro un forte in bocca al lupo, siamo pronti a correre insieme verso un’Europa più inclusiva e solidale, attenta alla transizione ambientale, al lavoro e alla sua sicurezza, alle donne e ai giovani, alla pace».

Cristallo e Tassone si misureranno in una competizione elettorale molto difficile con la capolista Lucia Annunziata, il sindaco di Bari Antonio Decaro e l'europarlamentare uscente Pina Picierno. Non hanno chance di essere eletti, ma sulle loro preferenze il Pd si gioca molto anche per le strategie future a partire dalle prossime competizioni elettorali: dalle comunali di Reggio 2025 alle elezioni regionali del 2026.