Maltempo in Calabria: strade bloccate, frane e allagamenti. Aereo dirottato da Reggio a Brindisi. La mappa di danni e disagi

Smottamenti, frane e decine di alberi caduti. Sono queste le criticità maggiori registrate durante la notte in Calabria, dove l’ondata di maltempo ha investito in particolare modo le province di Reggio Calabria, Vibo Valentia, Cosenza e Catanzaro. Nel corso della notte i Vigili del fuoco hanno effettuato 420 interventi sul territorio regionale e molti altri devono essere ancora effettuati. Leggi anche Maltempo, oggi allerta arancione su tutta la Calabria. Scuole ancora chiuse Situazione per provincia Catanzaro Attualmente sono in corso sei interventi, con altri dodici segnalati in coda. La SP162/2, tra i comuni di Girifalco e Amaroni, è chiusa al traffico a causa di una frana, mentre nel comune di Miglierina la caduta di un grosso albero ha interrotto la viabilità. Problemi analoghi a Chiaravalle, dove un albero caduto ha bloccato un’altra strada. Durante la notte, una squadra dei vigili del fuoco è stata impegnata sulla SP92, nel tratto tra Cortale e Fosse del Lupo, per la rimozione di decine di alberi caduti sulla carreggiata. Un albero è precipitato su un’autovettura in transito con una famiglia a bordo: fortunatamente, nessuno dei tre occupanti è rimasto ferito. I vigili del fuoco hanno rimosso l’albero e messo in sicurezza la zona.

Cosenza Nella provincia di Cosenza si registrano tre interventi in corso e tredici segnalazioni in attesa. La vecchia sede della SS106 è chiusa nel tratto tra Rossano e Corigliano a causa di una frana, mentre la nuova SS106, all'altezza del Villaggio Fassa, è temporaneamente impraticabile per un allagamento. Sul posto si è recato anche il sindaco per coordinare le operazioni. Reggio Calabria Grave emergenza nella provincia di Reggio Calabria, dove si registrano sei interventi in corso e ben quarantacinque in attesa. A causa del vento, ieri sera un aereo Ryanair diretto a Reggio Calabria ha tentato un atterraggio a Lamezia Terme, ma anche in questo caso senza successo ed è stato dirottato su Brindisi. Frane hanno interessato i comuni di Stilo, Cannavò e Palmi-Delianuova. Due fiumi sono esondati: il Laverde, nel comune di Bianco-Africo, e il Mesima, nel comune di Rosarno, provocando ulteriori danni e disagi.