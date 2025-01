Maltempo, allagamenti e frane su strade secondarie in Calabria. Albero su linea ferrata a Belvedere

Allagamenti e piccoli smottamenti stanno interessando diverse zone delle province di Reggio Calabria, Vibo Valentia, Crotone e Catanzaro a causa delle intemperie che dalla scorsa notte interessano il territorio calabrese. L’ondata di maltempo proseguirà fino alla giornata di domani. La Protezione Civile regionale ha diramato il nuovo bollettino meteo che indica allerta rossa fino alla mezzanotte, mentre per la giornata di domani l’allerta sarà arancione in tutto il territorio calabrese. Intanto, sono molte le strade secondarie su cui si registrano disagi per la viabilità, anche se al momento la situazione è sotto controllo. Tra le criticità maggiori segnalate oggi ci sono quelle relative al Soveratese e al Lametino, con smottamenti e allagamenti che, in un caso, a San Vito sullo Ionio, hanno isolato momentaneamente i residenti di alcune abitazioni a causa della copiosa presenza di acqua. Il prefetto di Catanzaro, Castrese De Rosa , dopo la riunione di coordinamento tenuta stamattina, ha convocato un nuovo incontro nel tardo pomeriggio con l’obiettivo di verificare le condizioni di ogni singolo territorio.

Fino a novanta millimetri di pioggia caduti nel Crotonese, poco meno nel Vibonese e punte di oltre 60 millimetri nel Catanzarese e nel Reggino. Sono questi i dati relativi alla pioggia che sta interessando la Calabria con una forte ondata di maltempo che si protrarrà fino a domani. La Protezione Civile ha registrato un livello due di superamento delle soglie di pioggia nel Soveratese, dove si segnalano disagi per allagamenti e smottamenti. La situazione meteo è in continua evoluzione, se si considera l’allerta arancione nella giornata di domani, mentre le previsioni indicano un peggioramento nel pomeriggio e nella serata di oggi. Preoccupa anche il vento che è previsto in aumento, così come le mareggiate che potrebbero portare onde alte fino a cinque metri sulla fascia ionica. Tutti i corsi d’acqua sono monitorati costantemente. A rendere difficoltosa la circolazione stradale anche la nebbia presente nell’area della Presila.

Un albero è caduto a Belvedere Marittimo sulla recinzione della linea ferrata a poca distanza da un treno che stava circolando che in ogni caso non è stato interessato dalla caduta. Disagi in nottata a Paola per la caduta di un albero e sulla statale 18 a Fuscaldo questa mattina.