Settore idrico e rifiuti, ecco tutti gli eletti nel Consiglio direttivo di Arrical I NOMI

Completate le operazioni di voto e spoglio per eleggere i rappresentanti del Consiglio direttivo di Arrical, l'Autorità regionale chiamata ad occuparsi di settore idrico e rifiuti in Calabria. Il Consiglio direttivo di Arrical è composto da 40 membri, tra cui i rappresentanti dei cinque capoluoghi di provincia, oltre ai Comuni di Corigliano-Rossano e Lamezia Terme, che ne fanno parte di diritto.

Gli altri 33 posti sono stati distribuiti tra le province secondo criteri di rappresentanza territoriale proporzionale alla popolazione, suddivisi in cinque fasce demografiche.

Tutti gli eletti

I sindaci eletti e componenti di diritto sono per la provincia di Catanzaro: Botricello (Simone Puccio), Sellia Marina (Walter Placida), Soverato (Daniele Vacca), Feroleto (Pietro Fazio), Cicala (Alessandro Falvo). Fanno parte di diritto Catanzaro (Nicola Fiorita) e Lamezia Terme (Paolo Mascaro). Per la Provincia di Cosenza: Rende (Commissione straordinaria), Cassano (Gianni Papasso), Montalto Uffugo (Biagio Antonio Faragalli), Amantea (Vincenzo Pellegrino), Paola (Giovanni Politano), Mendicino (Irma Bucarelli), Bisignano (Francesco Fucile), Praia a Mare (Antonino De Lorenzo), Lattarico (Antonella Blandi), Celico (Matteo Lettieri), Fagnano (Raffaele Giglio), Altomonte (Giampietro Coppola), Laino Castello (Giovanni Cosenza). Cosenza (Franz Caruso) e Corigliano-Rossano (Flavio Stasi).

Per la Provincia di Crotone: Cirò Marina (Sergio Ferrari), Rocca di Neto (Alfonso Dattolo), San Nicola dell’Alto (Luigi Rizzuti), Crotone (Vincenzo Voce). Per la Provincia di Reggio Calabria: Palmi (Giuseppe Ranuccio), Locri (Giuseppe Fontana), Caulonia (Francesco Cagliuso), Rizziconi (Alessandro Giovinazzo), Sant’Ilario dello Ionio (Pasquale Brizzi), Anoia (Alessandro Demarzo), Oppido Mamertina (Giuseppe Morizzi), Ferruzzano (Domenico Silvio Pizzi). La Città Metropolitana di Reggio Calabria (Giuseppe Falcomatà). Per la Provincia di Vibo Valentia: Serra San Bruno (Alfredo Barillari), San Gregorio D’Ippona, Luca Alessandro (Polia).