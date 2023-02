Maltempo in Calabria, l'allerta passa a gialla. Ma nevicherà ancora anche in collina

Il peggio potrebbe essere passato sul fronte meteo. Almeno così emerge anche dal bollettino della Prot. civile Calabria che ha diramato allerta gialla per il resto della giornata odierna e per domani venerdì 10 febbraio. Allerta gialla nella Calabria centrale e meridionale, verde nel resto della regione.

La Calabria ricoperta di... neve. Temperature polari e venti forti FOTO Verzino Verzino Verzino Verzino Verzino Verzino Verzino Pallagorio Pallagorio Pallagorio Savelli Savelli Savelli San Nicola dall’Alto San Serra Bruno San Serra Bruno

Ma sono in ogni caso previsti venti forti e ancora nevicate. "Previsti venti forti e nevicate - si legge nel bollettino - a partire da quote collinari (500-700 metri). Sono possibili in particolare fenomeni di esondazione in corrispondenza dei fiumi con bacino idrografico di rilevanti dimensioni. Sono possibili in particolare fenomeni di esondazione in corrispondenza dei fiumi con bacino idrografico di rilevanti dimensioni".

La Protezione civile Calabria invita "tutti i cittadini a prestare particolare attenzione negli spostamenti e a verificare di avere montate le gomme invernali o di avere a bordo le catene da neve".

