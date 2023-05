Calcio, sarà un maggio rovente per le sorti delle società sportive calabresi

Amanti del calcio calabrese, procuratevi un calendario, prendete una penna rossa e preparatevi a cerchiare le date clou perché sarà un mese di maggio bollente. Dalla B all’Eccellenza si decide una stagione in meno di tre settimane. Già a cominciare da questo weekend c’è profumo di verdetti.

La Reggina adesso spera dopo lo sconto di due punti sulla penalizzazione. Cerchio rosso sulla gara di domani a Bari e quella di venerdì 19 (in casa con l’Ascoli) ma i fari sono puntati anche sui tempi della Giustizia sportiva che potrebbe ridare in tutto o in parte il tesoretto sottratto alla squadra di Inzaghi.

Nelle stesse date si gioca tutto anche il Cosenza di Viali (ad Ascoli e in casa contro il Cagliari). In palio c’è la salvezza diretta o anche solo l’accesso ai playout. L’importate è scongiurare la retrocessione dopo una clamorosa rimonta.

Chi respira l’aria cadetta già da un po’ è il Catanzaro di Vivarini che ha ancora qualcosa da chiedere alla stagione: la vittoria della Supercoppa di C: basterà un pareggio contro la Reggiana per chiudere in testa il gironcino a tre che contempla anche la presenza della Feralpisalò. Potenzialmente sono tutte in corsa. Il verdetto domani al termine della gara che i giallorossi disputeranno in Emilia alle 18,30.

Freme ma dovrà ancora attendere un po’ prima di riscendere in campo il Crotone di Zauli, impegnato nei playoff di C: i pitagorici entreranno in gioco nel secondo turno (andata martedì 16 e ritorno sabato 20).

E non è mica finita qui. Scendendo appena di un gradino, la Calabria di D è rappresentata da Lamezia e Locri impegnate nelle semifinali playoff rispettivamente sul campo del Trapani e in casa contro il Licata (entrambe in scena domenica pomeriggio, così come il San Luca che dovrà salvare la pelle: ai playout toccherà battere il Paternò). In Eccellenza la Promosport ospita lo Scalea nello spareggio promozione.

Complessivamente sarà un maggio caldissimo, ma già questo weekend si preannuncia rovente.

