Tutto pronto per Cosenza-Reggina: la parola ai tifosi. In 600 da Reggio Calabria

Pochi, ma buoni. A Cosenza, allo stadio San Vito - Marulla, è come se si disputasse una gara normale, quasi un’amichevole. Spalti semi deserti per il derby di Calabria di serie B Cosenza - Reggina. Neanche la posta in gioco altissima per entrambe ha convinto il tifo cosentino a riempire lo stadio. Il tifo organizzato ha scelto la protesta e così alla spicciolata arriva qualche tifoso qua e la. I tifosi del Cosenza sperano in una risalita e nei loro pronostici sperano anche nei gol di Florenzi. Arrivati da poco, invece, i 600 sostenitori ospiti pronti a sostenere la Reggina.

Adriano Fiore, centrocampista cosentino classe 1980 e fratello del più famoso Stefano, è allo stadio per seguire il derby Cosenza-Reggina e naturalmente spera in una serata positiva per il “suo” Cosenza (ha indossato i colori rossoblu a più riprese nel corso della sua carriera). “Una partita quasi cruciale, un derby in cui le motivazioni saranno tantissime. Un match che arriva in un momento anche di protesta del tifo, ma speriamo che tutto ciò possa spronare i calciatori e l’ambiente a dare quel qualcosa in più che finora non si è’ vista. A volte basta una scintilla”

