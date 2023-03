E' derby rossoblù, esplode la gioia di Cosenza: "E adesso la salvezza è possibile"

Una rimonta pazzesca, una gioia incredibile per i tifosi accorsi allo stadio. Il Cosenza risorge in questo inizio di Quaresima: quando tutto sembrava perso, la squadra di Viali ha rimontato la Reggina grazie alla incedibile doppietta di Nasti. A festeggiare fuori dallo Stadio grandi e piccini. Emblema di una serata memorabile, la gioia di una coppia di anziani ottantenni, marito e moglie accompagnati dalla figlia a vedere il “loro” Cosenza. E poi tanti padri e madri di famiglia insieme ai loro bimbi e giovani. Non c’è stato il tifo organizzato, ma chi ha assistito stasera a questa pazzesca rimonta del Cosenza ha davvero ora la possibilità di sognare l’ennesima impresa salvezza.

