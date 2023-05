Calabria, gaffe dell'assessore Staine: legge l'interrogazione senza rispondere IL VIDEO

Il "siparietto" farebbe sorridere e scatenerebbe commenti (solo) ironici. A chiunque può capitare di commettere degli errori e/o delle incredibili gaffe. Ma quanto successo in Consiglio regionale a palazzo Campanella a Reggio Calabria ha davvero dell'incredibile e del curioso.

Succede che l'assessore regionale alle Politiche Sociali, Emma Staine (Lega), risponda all'interrogazione del consigliere regionale del gruppo Misto, Antonio Lo Schiavo, leggendo il testo stesso dell'interrogazione presentata dal rappresentante dell'assemblea elettiva calabrese. Il tema è quello legato alla sanità e in particolar modo alle case di comunità e se queste strutture di assistenza sanitaria siano state previste anche nel comune di Nocera Terinese (in provincia di Catanzaro).

Ci sarà una casa di comunità (le strutture di assistenza sanitaria che dovranno affiancarsi alle Asl e ai pronto soccorso in tutta Italia, anche nell’ambito dei fondi Pnrr) anche nel comune di Nocera Terinese? (peraltro la Staine commette una gaffe nella gaffe sbagliando anche nella dizione dell'accento di Nocera e dicendo Torinese invece di Terinese). Per i residenti di questa cittadina in provincia di Catanzaro è certamente un tema importante. Peccato che a fare la domanda durante la seduta del Consiglio regionale calabrese è lo stesso assessore alle Politiche sociali, Emma Staine che, invece, avrebbe dovuto rispondere.

L'episodio risale al 20 aprile scorso (ma il video è diventato virale solamente in queste ore) e il consigliere regionale Lo Schiavo, dopo l'invito del presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso a rispondere, ha sorriso affermando: "Grazie, l’assessore ha letto la mia interrogazione, la conoscevo già… diciamo, io aspettavo la risposta…".

