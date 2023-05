Vibo, il giardino sul mare e’ un ricordo sbiadito. Parchi abbandonati VIDEO

Vibo Valentia (ex) giardino sul mare. Vibo città dalla storia millenaria, Vibo città oggi che vuole guardare ad una visione di città europea e non più all’eterno paesone caratterizzato da una qualità della vita che mostra il territorio quasi sempre in fondo alle classifiche?

E se è vero come è vero che qualcosa negli ultimi anni si è mosso, un aspetto emerge ad occhio nudo in questa strana e bizzarra primavera

Come vengono gestiti i parchi e le aree verdi a Vibo? C’è il rischio che venga perduta l’ennesima occasione sulla fruibilità e valorizzazione di alcune aree di notevole importanza? Abbiamo fatto una ricognizione al parco urbano e alla villa Gagliardi e la situazione è a dir poco preoccupante. Questione diversa è quella che riguarda il parco delle Rimembranze soggetto a dei lavori partiti nell’ultimo periodo, ma dei quali si disconosce la durata e il termine.

Villa Gagliardi è ormai un bosco in preda all'incuria

Ma il vero colpo al cuore è dato da Villa Gagliardi, 3 ettari circa di giardino immerso nel centro storico di Vibo, quello che un tempo era il salotto della città. Il luogo in cui ammirare maestosi alberi, percorsi, viali, scalinate e fontane.

E dalla monumentale scalinata dei Cappuccini si arriva al tunnel che porta alla cosiddetta Parrera, la strada che costeggia la parte a Sud di villa Gagliardi e che arriva fino a località Tiro a segno. Un corridoio suggestivo, con la possibilità di affacciarsi sulla città. Una strada pero oggi in cui regna l’incuria, la sporcizia e il degrado. E ancora, sempre qui dalla Parrera, dal cancello posteriore vi facciamo vedere come dentro alla villa ci siano dei ragazzi che hanno scavalcato nonostante l’area sia chiusa.

Lo scorsa estate, occorre ricordare, la Giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la riqualificazione di villa Gagliardi. Si tratta di un intervento che lo stesso sindaco Maria Limardo definì come "poderoso", che, a differenza del passato, non si ridurrà a soluzioni tampone ma ridarà un nuovo e definitivo volto alla villa, luogo del cuore per molti vibonesi.

"Il progetto che abbiamo approvato - sottolineò nel luglio 2022 il primo cittadino – consentirà, una volta terminati i lavori, una piena fruibilità di ogni angolo a tutti coloro che vorranno godere delle bellezze del parco. Ma non ci limiteremo a mettere in sicurezza le aree pericolanti; realizzeremo una vera e propria ristrutturazione di viali e larghi, sistemeremo la ricchissima e variegata flora presente, procederemo con l’installazione di nuove panche, inseriremo giochi innovativi con acqua e suoni per la gioia dei nostri bambini. Il tutto nel pieno rispetto dell’identità originaria di questo posto magico". L'intervento previsto, con fondi Pac, ammonta a 900mila euro. Ma ad oggi, a distanza di quasi un anno, non si vedono novità sostanziali sul presente e sul futuro della meravigliosa villa Gagliardi.

Parco urbano senza gestore

Il principale polmone verde della città è da tempo ormai senza un gestore e il Comune di Vibo sta cercando, anche qui da un anno ormai, di individuare una possibile soluzione (a dicembre scorso una delibera di Giunta annunciava la presentazione di bandi per poter affidare il parco urbano a delle associazioni). Nel frattempo, però, il parco urbano vive una situazione di degrado preoccupante. Nei giorni scorsi l'erba alta è stata tagliata ed in qualche modo si prova a tamponare con qualche intervento una tantum sulla pulizia. Si è intervenuti, a distanza di un anno dall'inaugurazione, sulla palestra all'aperto e, quantomeno, è stato gettato del cemento per dare un minimo di sicurezza all'area. E le denunce, le critiche e le proposte dei cittadini, arrivati anche attraverso i nostri microfoni, hanno sortito in qualche modo degli effetti. Ma non basta: l'area che era gestita dal privato è rimasta lì intatta da più di un anno e mezzo con recinzioni divelte, area bimbi con spazi ludici che ormai versa nel più totale abbandono, le casette in legno all'ingresso vittime dell'incuria e della sporcizia. Abbiamo sentito la sig.ra Teresa Bellissimo (l'intervista integrale nel video), residente del popoloso quartiere di Moderata Durant, che ancora una volta cerca di lanciare idee e suggerimenti, plaudendo a quanto fatto dall'amministrazione comunale per il miglioramento dell'area della palestra all'aperto, ma non senza ammonire un'altra volta l'amministrazione pubblica per ciò che concerne il parco gioco per i bambini che versa in una situazione anch'essa di degrado. Insomma, una Vibo che possiede ampi spazi verdi, aree in cui si potrebbero organizzare eventi di ogni genere con aree attrezzate e spazi dedicati e che invece non riesce a valorizzare i tanti "tesori" che possiede.

© Riproduzione riservata