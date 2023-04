Esodo di Pasqua, piano traffico di Anas. Focus sulla tratta Cosenza-Altilia

In occasione del periodo di festività primaverili, Anas ha varato di concerto con le Prefetture e la Polstrada, un piano dedicato alla gestione della viabilità in presenza di traffico intenso. In particolare, grazie ad un attento coordinamento dei cantieri in essere ed una buona pianificazione, Anas A2, è riuscita a ripiegare, prima della Pasqua, limitazioni di carreggiata dovute alla necessaria esecuzione dei lavori, per una quota pari a circa il 50% dell’ estesa complessiva, con particolare riferimento alla tratta Cosenza Altilia.

Al fine di garantire i migliori standard di servizio e comfort di viaggio ha, in attuazione al piano varato, implementato i livelli di sorveglianza, intensificato le attività di presidio e coordinamento garantiti dalle Sale operative, ha organizzato la presenza di carri soccorso meccanico in postazione strategica per ridurre i tempi di intervento, con particolare attenzione alle tratte in prossimità dei cantieri. Le attività in essere saranno inoltre modulate in ragione dei flussi di traffico prevedibili sulla scorta dell’attento monitoraggio della sensoristica in esercizio lungo tutta l’A2, adottando, secondo procedure consolidate, misure di mitigazione o manovre funzionali volte a garantire i migliori standard di sicurezza, fluidità e comfort. Anas garantisce inoltre assistenza all’utenza fornendo ogni informazione necessaria alla pianificazione di un viaggio sereno e sicuro, diramando con continuità le informazioni all’utenza mediante linea diretta al CCISS nonché agli utenti lungo il percorso, info mobilità mediante i Pannelli a Messaggio Variabile.

Gli utenti in viaggio potranno inoltre contattare, per ragioni specifiche, il numero PRONTO ANAS 841148 ricevendo in tempo reale l’assistenza necessaria.

© Riproduzione riservata