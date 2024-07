Trenitalia, 4 nuovi collegamenti serali in Calabria per la Costa degli Dei

Quattro nuovi collegamenti serali sono stati introdotti dal Regionale di Trenitalia (società capofila del Polo Passeggeri del Gruppo FS) su committenza della Regione Calabria e ArtCal ; serviranno per accompagnare turisti e viaggiatori abituali alla scoperta della Costa degli Dei, lungo la tratta Lamezia Terme Centrale-Reggio Calabria Centrale via Tropea.

Novità dell’estate è il nuovo Magna Grecia Line tra Sibari, Metaponto e Taranto . Sulla costa ionica 10 collegamenti giornalieri tra Reggio Calabria e Roccella Jonica e 25 tra Reggio Calabria e Melito di Porto Salvo, con un potenziamento dell’offerta festiva verso le principali spiagge della costa, tra le quali Annà; a questi si aggiungono 18 collegamenti feriali da Reggio Calabria a Catanzaro Lido con fermata a Soverato , il paradiso degli ippocampi. Sulla Catanzaro Lido-Sibari sarà attivata la fermata di Toscano per raggiungere l’Acquapark Odissea 2000, previsti sconti di accesso per chi viaggia con i Regionali di Trenitalia. Sconti dedicati per i viaggiatori del Regionale di Trenitalia anche per raggiungere le Terme Luigiane e della Sibaritide.

Per un’esperienza di viaggio sempre più completa ed integrata è possibile acquistare su tutti i canali Trenitalia e in un’unica soluzione sia il biglietto del treno che del bus:

·Palmi-Palmi Tonnara per raggiungere una delle meravigliose spiagge della Costa Viola

·Catanzaro Lido-Museo Scolacium per visitare il parco archeologico che racconta la storia di Skylletion città delle Magna Grecia

·Rossano-Rossano Museo della Liquirizia Rossano- Rossano Centro

·Corigliano-Corigliano Centro

È possibile acquistare in un’unica soluzione anche i collegamenti treno + bus per l’aeroporto internazionale di Lamezia Terme, le Università di Cosenza e Catanzaro e per la Cittadella Regionale, l’Ospedale Pugliese-Ciaccio, per il centro di Catanzaro, di Cosenza-Rogliano-Marzi, Palmi e San Giovanni in Fiore e i collegamenti turistici per raggiungere Camigliatello, Gerace, Serra San Bruno, Villa Casignana ed il parco della Biodiversità di Catanzaro.