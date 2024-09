Barbieri torna con 4 Hotel, esplorare la Calabria e il Sud tra gli obiettivi del futuro

Ispezioni piene di colpi di scena e almeno un nuovo tormentone. È un Bruno Barbieri cattivissimo e nel pieno della sua veste di 'cliente rompiscatole' quello della settima stagione di 4 Hotel, dall’8 settembre ogni domenica su Sky e in streaming su Now. «Abbiamo messo dei test che altro che 007... a me Daniel Craig fa, come si dice a Bologna, una soletta», scherza lo chef-giudice chiacchierando con i giornalisti. Mentre parla l’umore è alle stelle e le battute non mancano - complice la riconferma del programma per un’altra stagione ancora, l’ottava, le cui riprese cominceranno tra qualche giorno.

Per quanto riguarda quella in arrivo adesso, ripartirà dal sud della Sardegna, per poi passare da Cagliari, Genova, lago di Bolsena, riviera del Brenta, Napoli, Valdobbiadene e Trentino. In un settore che sta cambiando, Barbieri ha molto da rivendicare. Grazie alla trasmissione Sky Original realizzata da Banijay Italia l’hôtellerie italiana «è cambiata moltissimo», ma «siamo ancora agli inizi», sostiene. Prima «i partecipanti avevano paura di sputtanarsi» (parole sue), mentre ora è chiaro «che vincono tutti» grazie alla pubblicità che ne deriva, anche quando viene commesso qualche errore da bacchettare.