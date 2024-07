Sul «Cammino Basiliano», tra le Serre e la costa ionica: Linea Verde chiude la stagione in Calabria

Ultimo appuntamento del viaggio di Linea Verde Sentieri Estate alla scoperta dei cammini e degli itinerari naturalistici italiani: domani alle 12.25 su Rai 1 Lino Zani e Giulia Capocchi tornano in Calabria, seguendo un percorso compreso tra il Parco Regionale delle Serre e la costa ionica . La puntata si snoda attraverso alcune tappe del «Cammino Basiliano» , un suggestivo percorso tracciato sulle orme degli antichi monaci bizantini che, già a partire dal IV secolo, introdussero la loro spiritualità nell’Italia meridionale, scegliendo grotte e foreste incontaminate come luogo ideale di contemplazione e ascesi.

Lungo il cammino Lino e Giulia incontrano anche i vigneti «eroici» in cui si produce il Bivongi doc, passando per splendidi paesaggi e suggestivi borghi come Stilo, con la sua celebre «Cattolica», piccola chiesa bizantina a pianta centrale, che domina la fiumara dello Stilaro. Finale all’eremo di Santa Maria della Stella, luogo di antica devozione e di grande bellezza paesaggistica.