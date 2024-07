Capodanno Rai in Calabria, a condurlo sarà Marco Liorni

Sarà Marco Liorni il conduttore dello show di Capodanno Rai, in onda per il secondo anno dalla Calabria. A scriverlo è l’Ansa, evidenziando come il conduttore dell’Eredità accompagnerà il pubblico nel 2025 con L’Anno che Verrà. È questo il post-Amadeus messo a punto da Rai1 dopo l’addio del conduttore, che da settembre entrerà nella squadra di Warner Bors Discovery. Carlo Conti sarà il nuovo direttore artistico e conduttore di Sanremo, Stefano De Martino promosso sulla rete ammiraglia alla guida di Affari Tuoi.

A Conti anche la guida di Sarà Sanremo 2024, la serata del 18 dicembre dedicata ai Giovani, preceduta da una striscia di seconda serata su Rai2. La grande novità è l’approdo di Stefano De Martino ad Affari Tuoi, che dal 2 settembre debutta sulla rete ammiraglia: confermato il meccanismo del game dei pacchi – anche con il gioco della Regione Fortunata – si annunciano comunque alcune sorprese. Liorni, oltre a condurre L’Eredità nel preserale e il Capodanno Rai dalla Calabria, in staffetta con Reazione a Catena, guiderà da sabato 21 settembre un nuovo game show, Chi Può Batterci.