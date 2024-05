«Regina»: l'opera prima del regista catanzarese Alessandro Grande mostra una Calabria mai vista

Il film «Regina», opera prima del regista catanzarese Alessandro Grande, sarà trasmesso su Rai Tre all’interno di un ciclo che propone il meglio del cinema Italiano d’autore contemporaneo in prima visione Rai. La messa in onda è fissata nella tarda serata di oggi, alle ore 00.30 .

«Regina» – la cui uscita al cinema segnò anche l’inizio del ritorno del pubblico in sala dopo la pandemia – ha rappresentato una grande occasione di promozione e rilancio per la Calabria e i suoi set naturali, premiata da numerosi consensi. Dopo la presentazione quale unico film italiano in concorso al Festival di Torino, il primo lungometraggio di Grande ha anche ottenuto due Ciak d’oro (uno come miglior opera prima) e oltre venticinque riconoscimenti, candidato ai Globi D'oro e al prestigioso premio Mario Verdone, e presentato con una Première internazionale al Sao Paulo Film Festival.

Sarà, quindi, una buona occasione per vederlo o rivederlo sul piccolo schermo, mentre da domani sarà disponibile gratuitamente sulla piattaforma RaiPlay.