X Factor: la calabrese Sarafine stacca il pass per la finale

X Factor verso il gran finale. Dopo la puntata di ieri sera, che ha visto Emma superospite sedere al banco dei coach (che fu suo nelle edizioni numero 14 e 15) vicino ad Ambra, Dargen D'Amico e Fedez, ci sono i nomi degli artisti che si contenderanno la vittoria il 7 dicembre, quando toccherà a Gianni Morandi il ruolo di anfitrione musicale dell'ultimo live.

Una serata dall'aria "elettrica", così l'ha introdotta la conduttrice Francesca Michielin. Eliminati gli Astromare (che dal team di Morgan erano stati "trasferiti" ad Ambra), Angelica e Settembre (che ha perso il ballottaggio con Il Solito Dandy)... la sfida delle sfide sarà tra gli Stunt Pilots, Il Solito Dandy della squadra di Dargen), Maria Tomba e Sarafine (Fedez).

Sarafine, calabrese, "Alla ricerca di una rottura dalla monotonia, abbraccio l’incertezza": così si era presentata all'inizio dell'avventura nel talent di Sky, frase che ben riassume il suo stile musicale. Un mix tra musica elettronica e sonorità più leggere, influenzato da generi come Dubstep, Trap, Tecno, Drill e Pop. I suoi testi, un equilibrio tra italiano e inglese, sono carichi di melodie profonde e armonie intense, che esprimono, appunto, il desiderio di spezzare la routine quotidiana e abbracciare l'incertezza, con tutte le paure e le speranze che ne derivano.

Il talento di Sarafine non è passa inosservato, col pasare delle settimane si è conferata una delle rivelazioni di questa edizione di X Factor. Il suo progetto artistico, che fonde voce e musica in maniera originale, trae ispirazione da artisti come Lindo Ferretti dei CCCP e degli Offlaga Disco Pax, e ricorda la presenza di NAIP nel talent show nel 2020. Ora non le resta che l'ultimo step.