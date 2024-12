La festa della pallavolo calabrese. Premiate le società per i successi della stagione 2023-24 VIDEO

Il 2024 della pallavolo calabrese si è concluso con il classico e consueto appuntamento dedicato alla premiazione dei successi delle società che hanno vinto le varie competizioni disputate nel corso della stagione 2023-24. Un momento di convivialità che ha visto la partecipazione di numerose società, atleti e dirigenti provenienti dal Pollino allo Stretto in occasione di questa giornata particolare che ha avuto due momenti salienti: il seminario di formazione per i dirigenti con un focus sulla riforma dello sport con relatore Vincenzo Morelli. Poi tutti a cena insieme ai massimi vertici della Federazione Italiana Pallavolo, il presidente Giuseppe Manfredi e il vicepresidente Adriano Bilato. Presenti anche i presidenti dei comitati regionali del Sud Italia, Puglia, Campania, Sicilia, Basilicata, in collegamento da remoto il Molise, oltre, ovviamente, al padrone di casa Carmelo Sestito, presidente del Comitato regionale calabrese.

Una serata di festa all’insegna dei valori dello sport e della solidarietà e che ha avuto il suo culmine con il collegamento video da Campobasso con Bruno Capece, ex comandante provinciale dei carabinieri di Vibo, oggi alla guida della scuola allievi del capoluogo molisano. Capece appassionato di volley e che è quando è stato in Calabria è stato sempre vicino al mondo della pallavolo.