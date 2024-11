Il calabrese Antonio Fuoco potrebbe essere al volante della Ferrari nel Gran Premio di Abu Dhabi

Speranze per il pilota calabrese, Antonio Fuoco, che potrebbe essere al volante della Ferrari SF-24 nelle prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi, ultima tappa del Mondiale di Formula 1 2024, che si svolgerà l’8 dicembre. Il talento di Cariati prenderà il posto dello spagnolo Carlos Sainz nelle FP1 (prima sessione di prove libere). La Ferrari deve ancora, nel rispetto del regolamento, smarcare la seconda sessione di prove libere con in pista un rookie di questo Mondiale 2024. E lo farà proprio nel corso dell'ultimo GP stagionale che andrà in scena ad Abu Dhabi. Nel corso delle FP1 sul circuito di Yas Marina dunque al posto di Carlos Sainz ci sarà un pilota debuttante che però non potrà essere il giovane britannico che l'anno prossimo sarà in griglia in pianta stabile essendo stato ingaggiato dalla Haas per far coppia con Esteban Ocon, bensì un "debuttante" atipico.