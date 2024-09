Buona la prima per la Reggina: 2-0 sulla Vibonese con partenza sprint in Coppa Italia

Reggina-Vibonese 2-0

Reggina (3-5-2): Lumia 6; Mariano 6,5 (7’ st Girasole 6,5), Adejo 6, Bonacchi 6,5; Giuliodori 6,5 (16’ st Laaribi 6 ), Forciniti 7 (16’ st Vesprini 6), Ba 7, Barillà 6,5, Porcino 7 (30’ st Salandria s.v.); Barranco 7, Ragusa 6,5 (7’ st Perri 6). A disposizione: Lombardo, Cham,, Provazza, Renelus. Allenatore: Pergolizzi 6,5

Vibonese (4-3-3) Illipronti 6; Fontanelli 6 (42’ st Centrella), Germinio 5,5, Checa 5,5, Squillace 6,5; Giunta 6, Favo 6 (23’ st Cardinale s.v.), Aronica 6 (16’ st Milazzo 6), 6; Berardi 6 (16’st Marras 5,5), Alagna 6, Terranova 6 (30’ st Simonelli s.vl),. A disposizione: Scarpato, Capone, La Torre, Ceschin. Allenatore: Facciolo 6

Arbitro: Polizzotto di Palermo 6; Assistenti: Cracchiolo-Di Marco; Corner: 3-6; Ammoniti: Forciniti, Ba, Giunta, Laaribi, Barillà; Marcatori: 1’ autogol Checa, 5’ Barranco. Recupero: 3’, 5’. Spettatori: 953 di cui 29 ospiti

Buona la prima per la Reggina, che supera la Vibonese in Coppa Italia di Serie D. Gli amaranto si impongono 2-0. Le due reti sono arrivate nei primi cinque minuti di gioco. A portare avanti i padroni di casa è stato un autogol di Checa, innescato da una conclusione di Giuliodori (ottimamente servito da Porcino con un cross proveniente da sinistra). Al 5’ è invece arrivata la rete del raddoppio. L’ha firmata Barranco, dimostrando grande freddezza nel ricevere una palla in profondità da Ragusa e segnare la sua prima rete ufficiale in riva allo Stretto. Il doppio vantaggio è stato il premio per un’ottima mezz’ora iniziale degli amaranto, che hanno offerto una prova di grande sostanza.