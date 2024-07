Coppa Calabria 2024, il Subbuteo Club Reggio Calabria si aggiudica la vittoria

Il Subbuteo Club Reggio Calabria conquista la Coppa Calabria 2024 di calcio da tavolo . Nella splendida cornice del Porto Bolaro Shopping Center a San Leo di Reggio Calabria si è svolta la terza edizione della prestigiosa competizione a squadre, organizzata dal Subbuteo Club Reggio Calabria sotto l’egida della Federazione Italiana Sportiva Calcio da Tavolo (FISCT) e del Settore Nazionale Subbuteo dell’Organizzazione per l’Educazione allo Sport (OPES, ente di promozione sportiva riconosciuta dal CONI). Sei le squadre ai nastri di partenza : l’AS Cosenza, il CRUC Cosenza, il CT Paola, il Catanzaro, il SC Reggio Calabria ed il Rhegion. Il torneo si è svolto con la formula del classico girone all’italiana, che ha visto affrontarsi tutte le squadre partecipanti. In questa fase della competizione si è assistito ad una vera e propria cavalcata delle due squadre favorite, l’AS Cosenza, detentrice del titolo, ed i padroni di casa del SC Reggio Calabria che sono giunte allo scontro diretto, disputato all’ultima turno di gioco, a punteggio pieno. Dopo una sfida molto equilibrata, i rossoblù sono riusciti ad avere la meglio solo negli ultimi istanti di gara, accedendo quindi alla finalissima con la possibilità di ottenere il titolo anche semplicemente pareggiando. In questo caso, avendo già vinto per due volte il torneo, il Cosenza avrebbe conquistato definitivamente la Coppa. La finalissima, giocata alla presenza di una significativa cornice di pubblico, ha riproposto la sfida tra Cosenza e Reggio Calabria . Alla fine del primo tempo il parziale ha visto in vantaggio per 3 a 1 la squadra di casa. Nella seconda frazione di gioco si assiste alla reazione cosentina, che è riuscita a ribaltare il risultato portandosi sul 2 a 1 a circa cinque minuti dal termine. Sembrava finita, ma Reggio Calabria ha reagito ancora ribaltando, ad un minuto dal termine, l’esito su due dei quattro campi di gioco con il risultato di 2 a 1.

L’edizione 2024 della Coppa Calabria viene dunque vinta dal Subbuteo Club Reggio Calabria, composto da: Pasquale Citrigno, Gianmaria Lena, Alessandro Ottone, Massimo Averna e dal capitano, Pietro Ielapi.

La cerimonia di premiazione è stata officiata dall’imprenditore Giuseppe Falduto, proprietario del Porto Bolaro Shopping Center, che ha speso parole di elogio nei confronti dei partecipanti e di tutto il movimento del calcio in miniatura regionale e nazionale, che successivamente ha ricevuto anche un omaggio, da parte degli organizzatori, in ricordo di questa competizione. Da segnalare, che a margine del torneo, all’interno dell’area utilizzata per la Coppa Calabria, è stato allestito anche un ulteriore tavolo da gioco, dove numerosi ragazzi e diversi curiosi e appassionati si sono avvicinati per cimentarsi nel calcio a punta di dito e per ricevere informazioni e materiale promozionale sulle attività dei club di Calcio da Tavolo e Subbuteo in Calabria e in tutta Italia.