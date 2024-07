C'è il settimo calabrese alle Olimpiadi, qualificato il judoka di Roccella Andrea Carlino

Un roccellese alle prossime Olimpiadi di Parigi. Sarà, infatti, il 27enne Andrea Carlino, residente con la famiglia in Piemonte, a Castiglione Torinese, ma originario di Roccella Jonica, a rappresentare l’Italia, come judoka della categoria -60 kg, alle prossime Olimpiadi che quest’anno si terranno in Francia.

Il giovane reggino, Andrea, è figlio di Piero Carlino, dipendente comunale in Piemonte, trasferitosi da Roccella nell’hinterland del capoluogo piemontese tanti anni fa. Nella cittadina costiera della Locride vivono gran parte dei familiari (gli zii in particolare) e i parenti del giovane atleta italiano che si è formato nella prestigiosa società “Akiyama” di Settimo Torinese, famosa per aver lanciato il judoka Fabio Basile, medaglia d’oro a Rio nel 2016 nella categoria 66 kg. Andrea Carlino ha ottenuto la qualificazione olimpica grazie alla “allocated quota”.

Il posto si è liberato a seguito del rifiuto della squadra russa di judo di partecipare con tutti i dodici atleti qualificati ai Giochi, a causa delle vicende legate all’invasione dell’Ucraina. Tra gli esclusi con il punteggio più alto, Carlino, quindi, ha potuto beneficiare di questa opportunità grazie anche ai suoi piazzamenti nella corsa olimpica. Decisiva, comunque, è stata la medaglia di bronzo conquistata nell’ultimo Grand Slam di Astana, che da sola ha fruttato 500 punti. Ciò, quindi, ha consentito a Carlino di scalare la classifica internazionale.

Grazie, dunque, alla riallocazione di una quota, il ventisettenne di origini reggine è riuscito a staccare il pass per i Giochi di Parigi, consentendo così all’Italia di poter contare su un atleta in più sul tatami della Champ-de-Mars Arena in 13 delle 14 categorie di peso disponibili in gara, per un totale di ben 357 atleti qualificati complessivamente. Una grande soddisfazione anche per Carlino, alla sua prima partecipazione ai Giochi della carriera. Un vero e proprio sogno.