"La Calabria per i Giovani", pubblicato l'avviso per voucher sportivi da 500 euro destinati ai giovani calabresi dai 14 ai 24 anni

Dall’altra, i numeri dei beneficiari hanno testimoniato la voglia di sport dei ragazzi della Calabria, con 9.818 richieste totali , da cui ne è scaturito l’elenco di 4.096 domande idonee, con priorità per i giovani appartenenti a nuclei familiari che versano in precarie condizioni economiche e sociali.

Sono 1.613 i ragazzi calabresi dai 14 ai 24 anni che riceveranno il voucher di 500 euro per la pratica sportiva , previsto dall’iniziativa “La Calabria per i Giovani” promossa dalla Regione Calabria e realizzata in collaborazione con Sport e Salute .

“La grande adesione testimonia la bontà della scelta della Regione Calabria di puntare sullo sport - ha dichiarato la vicepresidente della Regione, Giuseppina Princi -. Abbiamo voluto promuovere questa iniziativa proprio per soddisfare la grande voglia di sport e per permettere a tutti di fare attività fisica e sportiva, superando ogni barriera d’accesso. Sono grata alle tante associazioni e società sportive calabresi che hanno aderito, aprendo le porte ai tantissimi ragazzi che avranno l’opportunità di scegliere la disciplina e l’attività che maggiormente li attrae e coinvolge. Una Calabria più sportiva, e quindi più sana, è l’obiettivo verso cui ci muoviamo e siamo felici di poter contare, in questo percorso, su Sport e Salute che lavora per sviluppare lo sport in tutto il nostro Paese”.

Tutte le informazioni e l’elenco dei beneficiari sono pubblicate sul sito www.sportesalute.eu