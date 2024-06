“Sport&Wellness”, la Calabria fa il pieno

Il weekend dedicato a sport, divertimento e benessere, “Sport&Wellness” sta vivendo la sua ottava edizione che si protrarrà sino a domani seguendo lo slogan “L’emozione di ogni battito!”. È entrato nel vivo l’evento che, annualmente, accoglie la stagione estiva registrando migliaia di iscritti e coinvolgendo famiglie, sportivi, associazioni e società sportive provenienti da tutta Italia. Proseguendo sull’onda lunga delle precedenti edizioni (lo scorso anno la manifestazione si è svolta in Sicilia, precisamente a Marina di Ragusa), il tutto si svolge in quattro giorni all’insegna del benessere sportivo, dell’intrattenimento ma anche della competizione agonistica.

A far da cornice, una location attrezzata ed organizzata in ogni suo aspetto. La nuova edizione, infatti, si sta svolgendo in Calabria al “Serené Resort” di Steccato di Cutro. L’intera kermesse, diventata un punto di riferimento per migliaia di persone, rappresenta l’occasione perfetta anche per fare rete e creare sinergie tra i diversi Enti, gli atleti, le associazioni sportive e le famiglie. Ad allietare la prima serata, tra esibizioni e presentazione delle squadre, la musica al sax di Giuseppe De Lorenzo. La seconda serata è stata impreziosita dall'esibizione di Max Cavallari con il suo spettacolo ricco di ironia e battute. Ripercorrendo la sua carriera, l’artista lombardo ha fatto rivivere tutte le emozioni dell’iconico duo “I Fichi d’India”.

Il gran finale della manifestazione è previsto per questa sera. Musica live, esibizioni e divertimento che troveranno il loro picco in due momenti unici. Sul fronte dell’intrattenimento, andrà in scena lo show del comico Santo Palumbo pronto a fare il pieno di risate insieme al pubblico presente. A seguire ci sarà spazio alla musica con l’esibizione del Joe Pugliese Group. Tra i tanti ospiti presenti all’evento, non poteva mancare Luca Stevanato presidente nazionale Asc. La sua partecipazione rappresenta la grande vicinanza ed il supporto di tutto il movimento a livello italiano.

Ma il programma delle giornate all'interno della struttura calabrese offre anche ricchi momenti in piscina, con l'acqua fitness, e tante attività all'aperto. Zumba, Yoga, Pilates ma anche karate, arte della salute, walking, Indoor ciclyng e Scienze della Felicità sono solo una parte delle tante proposte quotidiane di questa ottava edizione.

L’intrattenimento continua con il tango, i balli sociali, le danze coreografiche, salsa, bachata e le caratteristiche danze popolari. Per concludere con l'immancabile Padel Cup.

Il torneo, giunto alla sua terza edizione, vede sfidarsi venti coppie in match misti maschili e femminili. Il padel è uno degli sport che ha attecchito maggiormente negli ultimi anni fra gli italiani che lo praticano con grande entusiasmo. E, anche al “Serenè Resort”, le gare sono state molto appassionanti e sentite da tutti i partecipanti. Le finali si disputeranno domani.