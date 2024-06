“Sport&Wellness” in Calabria: la presenza del Torino nobilita il torneo di calcio

Ma l'Asc Swell 2024 non è solo intrattenimento e benessere fisico, in quanto pure l'aspetto agonistico è elemento centrale. Si rinnova, infatti, la disputa del torneo di calcio giovanile che, ogni anno, vede scendere in campo centinaia di ragazzi provenienti da diverse parti d’Italia. Ed è stato uno spettacolo di partecipazione anche quest’anno con il contagioso entusiasmo dei piccoli protagonisti che sul campo hanno portato la gioia di partecipare e anche qualche interessante spunto tecnico.

I numeri dell’ottava edizione sono ancora una volta lusinghieri e testimoniano la grande attenzione da parte delle società verso l’evento. Nello specifico, il torneo ha avuto il via con le seguenti società ai nastri di partenza: Pro Bagnara, Academy Isola, Ivan Castiglia Football Academy, Real Cosenza, Ludos, Cantera Melicucco, Crescendo Crotone, Asd Campioni Cutro, Real Gebbione, Gatto e Lio Lamezia, Gioiese, Young Boys Palmi, Leukos, Real Taurianova, Atletico Crotone, Asd Sara Messina, Circolo Crucitti, Taurianova Academy, Tresilicese 2014, Real Bagnara, Bovalino Academy, Reggio Village, Asd Madonnina, Seles Gioiosa, Palmese, Olimpia 2000, Centro Reggio Junior, Real Bagnara, Mediterraneo. Un esercito di giovani protagonisti che si sono affrontati sul campo in primis con la voglia di divertirsi.

La vera chicca di quest’anno è rappresentata dal Torino a testimonianza del grande interesse sviluppato a livello nazionale coinvolgendo anche club della massima serie; la presenza di un club blasonato qual è quello granata conferma lo spessore di una manifestazione che vuole crescee ulteriormente nei prossimi anni.

Il gran numero di società iscritte ha presentato ben 68 squadre, suddivise in diciotto gironi.

Il torneo, infatti, si sta disputando nelle seguenti categorie: Piccoli Campioni (2017), Primi Calci (2014/2015), Pulcini (2012/2013), Esordienti a 9 e a 5 (2010/2011), Giovanissimi a 11 e a 5 (2008/2009), Allievi a 11 e a 5 (2006/2007) e, infine, Juniores a 5. Il Torino, in particolare, è impegnato nel torneo esordienti a 9.

Le finali, di ogni categoria, si disputeranno domani, nella giornata conclusiva della manifestazione.