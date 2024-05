Calcio a 5 e scuola: a Salsomaggiore Terme le finali nazionali dei progetti scolastici ‘Tutti in Goal’ e ‘Ragazze in Gioco’. Al via due scuole calabresi

A Salsomaggiore Terme sono arrivate le squadre capaci di superare le precedenti tre fasi: quella d’istituto, quindi quella provinciale e infine quella regionale. Adesso l’ultimo step, con la fase nazionale che coinvolge 20 team per il torneo ‘Ragazze in Gioco’ e 18 per ‘Tutti in Goal’. A quest’ultimo atto parteciperanno non solo le scuole capaci di vincere sul campo, ma anche quelle – una per ognuno dei due progetti – che si sono guadagnate l’accesso alla fase finale grazie alla vittoria del ‘percorso formativo’, grazie alla capacità di ragazze e ragazzi di sviluppare strategie comunicative per la propria squadra.

Salsomaggiore Terme, in provincia di Parma, ha accolto con grande gioia ed entusiasmo le squadre finaliste di ‘Tutti in Goal’ e ‘Ragazze in Gioco’: a partire da oggi mercoledì 29 maggio e fino a sabato 1 giugno, la città termale sarà infatti il palcoscenico dei due progetti didattico-sportivi promossi dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC. Sono 38 le squadre arrivate a disputare quest’ultimo atto della manifestazione, in rappresentanza di 33 istituzioni scolastiche secondarie di primo grado e 19 regioni d’Italia.

Alcuni numeri ci aiutano a capire meglio la portata dell’evento: in questo anno scolastico hanno partecipato in totale per ‘Ragazze in Gioco’ 13.493 studentesse in rappresentanza di 195 scuole, mentre per ‘Tutti in Goal’ 32.940 ragazzi e ragazze di 233 istituti.

Le sfide sul terreno di gioco prenderanno il via giovedì 30 mattina, al centro sportivo ‘Clemente Francani’ di Salsomaggiore Terme, mentre le finalissime dei due tornei si disputeranno sabato primo giugno, in una cornice d’eccezione per il futsal italiano come il palazzetto dello sport della città termale. Perché i due tornei sono manifestazioni di calcio a cinque: in ‘Ragazze in Gioco’ a scendere in campo sono esclusivamente calciatrici, mentre in ‘Tutti in Goal’ le squadre sono miste, con rose formate da 5 ragazzi e 5 ragazze, e in campo devono esserci obbligatoriamente almeno 2 calciatrici per squadra.

Questi due eventi didattico-sportivi si inseriscono all’interno di una progettualità più ampia, sviluppata dalla FIGC in collaborazione con il ministero dell’Istruzione e del Merito, con l’obiettivo di promuovere l’attività sportiva scolastica. ‘Valori in Rete’ è il nome del maxi progetto - rivolto a tutti gli studenti e a tutte le studentesse degli istituti scolastici di ogni ordine e grado dell’intero territorio italiano - che prevede in totale otto tornei, di cui fanno parte proprio ‘Ragazze in Gioco’ e ‘Tutti in Goal’.