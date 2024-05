ASC Swell, tutto pronto per l'evento di sport e wellness a Steccato di Cutro

Proseguendo sull’onda lunga delle precedenti edizioni, saranno quattro giorni all’insegna del benessere sportivo, dell’intrattenimento ma anche della competizione agonistica. A far da cornice a tutto questo, una location attrezzata ed organizzata in ogni suo aspetto: la nuova edizione, infatti, si svolgerà al “ Serené Resort” di Steccato di Cutro . L’intera manifestazione, diventata un punto di riferimento per migliaia di persone, rappresenta l’occasione perfetta anche per fare rete e creare sinergie tra i diversi Enti, gli atleti, le associazioni sportive e le famiglie. Su questi principi si basa, ogni anno, la mission del team organizzativo che attraverso un lavoro preciso e certosino vuole curare un percorso di crescita costante e condiviso.

L’ASC Swell 2024, quindi, punta a migliorare sempre di più l’esperienza offerta attraverso programmazione, organizzazione e spirito di aggregazione. Entrando nel dettaglio dell’iniziativa, l’evento proporrà un lungo elenco di attività sportive e di benessere. Non mancheranno i momenti ricreativi, l’intrattenimento musicale oltre ai tanto attesi show serali. L’intera struttura, quindi, vivrà molteplici momenti durante l’arco delle quattro giornate. Come nella passata edizione, grande entusiasmo si registra per i due tornei più importanti. La “Swell Padel Cup” ha ottenuto oltre venti coppie iscritte, mentre c’è grande attesa per la “Swell Cup” di calcio giovanile.

Le tante squadre partecipanti si sfideranno nelle categorie: Primi calci (2014/2015), Pulcini (2012/2013), Esordienti A9 e A5 (2010/2011), Giovanissimi A11 e A 5 (2008/2009) ed Allievi A11 e A5 (2006/2007). Tra i prestigiosi ospiti, spicca la presenza del FC Torino. Sport, benessere, competizione ma anche formazione all’insegna della cultura sportiva: tutto questo e molto altro caratterizzerà l’edizione 2024 dell’ASC Swell. Ma, di pari passo con le molteplici attività, il piatto forte sarà rappresentato anche dagli iconici show serali. Come di consueto, non mancheranno le sorprese che l’organizzazione ha fortemente voluto sul piano dell’intrattenimento e del divertimento. Venerdì 31 maggio si esibirà il comico Max Cavallari degli ex “Fichi D’India”. Giorno 1 giugno, invece, sarà il turno dello spettacolo di comicità di Santo Palumbo. Sul fronte musicale, si esibiranno dal vivo il “Joe Pugliese Group” e “Marco Sound”. Alla luce del ricco e articolato programma, l’ASC Swell 2024 è pronto a tagliare il nastro della sua VIII edizione. Appuntamento a giovedì 30 maggio per inaugurare l’evento annuale di sport e benessere all’interno della suggestiva location del “Serenè Resort” di Steccato di Cutro.