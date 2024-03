L'ultimo acuto non c'è: la Calabria U19 cede al Piemonte

Calabria-Piemonte-Valle d’Aosta 1-4

Marcatori: 13’ pt Ventre, 21’ pt Lischetti, 35’ st Calabrò, 9’ st Botasso, 30’ st Morganti.

Calabria: Mileto; Scarcella, Tutino, Michelli (22’ st Falbo), Frasson; Sarpa (1’ st Picone), Marino, Calabrò (36’ st Meskar); Silvagni, Costanzo (10’ st Politano), Billetta. All.: Scorrano.

Piemonte-Valle d’Aosta: Romanin; Chesta (5’ st De Simone), Cassetta, Giovannini, Birtolo (24’ st Biondo); D’Ambrosio (18’ st Giraudo), Borin, Morganti; Botasso, Ventre (39’ st Ferrari), Lischetti (29’ st Deljallisi). All.: Storgato.

Arbitro: Crova di Chiavari.

Note: giornata nuvolosa, terreno di gioco in buone condizioni. Espulsi: 47’ st Tutino e Cassetta per reciproche scorrettezze. Ammoniti: Romanin, Scarcella, Michelli, Silvagni, Lischetti, Falbo, Mazzone. Angoli: 6-3. Recupero: 2’, 5’.

La Calabria non riesce ad aggiornare l’albo delle vittorie ma chiude da vicecampione d’Italia nella categoria Under 19. Alla formazione di Umberto Scorrano manca l’ultimo sigillo per mettere le mani sulla coppa. I calabresi sono stati battuti 4-1 dal Piemonte-Valle d’Aosta in una gara in cui i blu hanno prodotto molto gioco ma a fare festa sono stati i rivali, determinati e cinici.

I calabresi sono partiti con l’atteggiamento di sempre, provando a comandare il gioco. Il Piemonte è rimasto sornione colpendo nei primi due affondi con Ventre (tiro di sinistro dall’interno dell’area) e Lischetti (splendida conclusione dal limite con il pallone entrato in rete dopo aver toccato la traversa). Marino e compagni sono tornati in partita meritatamente con Calabrò che di testa ha perforato Romanin dopo un’azione a destra di Scarcella.

Nel secondo tempo, i blu sono rimasti in proiezione offensiva ma il Piemonte-Valle d’Aosta ha confermato la sua grande percentuale realizzativa. La squadra dell’ex Cosenza Massimo Storgato ha fatto centro nuovamente con Botasso (piatto di destro dopo un affondo di Ventre) e Morganti (colpo di testa su cross di Botasso). Un passivo eccessivo per quanto si è visto in campo.

La Calabria lascia la Liguria a testa altissima e ora pensa al torneo riservato al futsal che dal 24 aprile al primo maggio si giocherà in casa.