L'ex stellina della Juve Essabr tesse le lodi delle calabresi di B: “Che bravi Katseris e Zuccon!”

Oussama Essabr ha messo da parte gli scarpini già da cinque anni. Durante la sua carriera da calciatore ha maturato esperienze con le maglie di Cosenza, Crotone e Vigor Lamezia. Un passaggio in Calabria che ha lasciato su di lui il segno. Anche per questo motivo, da qualche anno è tornato in una terra che sente ormai sua. Un pizzico di rammarico ma la determinazione a rilanciarsi sotto un’altra veste: «Purtroppo molteplici infortuni hanno inciso sul mio percorso a certi livelli. Ho deciso di smettere quando la carriera ha preso un indirizzo discendente. Ne ho approfittato per studiare, formarmi e sviluppare nuove competenze, sia tecniche sia gestionali. Rimane l’orgoglio per la vittoria della Supercoppa Primavera con la Juventus, a Milano, contro l’Inter, e la convocazione nella nazionale marocchina», spiega il 34enne di Tiddas.

Il presente lo ha portato a vivere nuove esperienze professionali nell’ambito calcistico. Ha da poco portato a termine la borsa di studio messa a disposizione dall’Aic ed è in attesa di una chiamata: «Aspetto un’opportunità in un staff tecnico-gestionale per dare il mio contributo sotto l’aspetto animo-motivazionale. Oggi è diventato una componente fondamentale nella performance di squadra. Nel calcio moderno vi è un appiattimento dei valori generali, fisici, tecnici e tattici».

Essabr segue con uno sguardo attento la Serie B: «In Europa ci sono pochi campionati competitivi come questo. Ogni anno è arduo fare delle previsioni. L’incertezza alza il livello dello spettacolo. Cosenza e Catanzaro sono partite ottimamente. Hanno squadre diverse tra loro ma che possono recitare un ruolo importante. Le velleità di entrambe però si capiranno a febbraio. Il calciomercato invernale sarà un altro snodo cruciale».

Infine, individua due profili con potenziale importante: «Faccio i nomi di Zuccon e Katseris. Il centrocampista del Cosenza è un giocatore moderno e di enorme prospettiva. Può fare una grande carriera. Il greco mi ha sorpreso per le sue capacità aerobiche e la pulizia tecnica in fase offensiva. Ha ampi margini di miglioramento».