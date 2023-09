Coppa Italia medici, Napoli Flegrea “espugna” la Sila Crotonese: battuta Melito in finale

La ventesima edizione della Coppa Italia riservata ai medici-calciatori è andata alla squadra di Napoli Flegrea. Gli uomini del presidente Gigi Ferrara, nella finale disputata al "Paolo Rossi Stadium" di Villaggio Palumbo, nella Sila crotonese, hanno sconfitto i calabresi del Melito Porto Salvo per 3 a 1. Dopo l'iniziale vantaggio di Cirillo per i campani, il pareggio di Porcino quasi allo scadere del secondo tempo regolamentare. Nei supplementari la doppietta decisiva di De Gennaro ha regalato la prima Coppa Italia a Napoli Flegrea. Il Melito del dottore Nino Zavettieri ha invece dovuto rinunciare alla sua ottava Coppa. Nei quarti di finale disputati allo stadio "Baffa" di Cotronei, Napoli Flegrea ai era sbarazzata di Reggio Calabria con un pokerissimo firmato da Micera, Tufano, Cirillo e Cimmino, autore di una doppietta. Nella semifinale giocata allo stadio Ampollino di Villaggio Baffa, invece, Napoli Flegrea aveva battuto per 4 a 2 solo ai rigori di Bologna, dopo lo 0 a 0 maturato nei regolamentari e supplementari. Dal dischetto a segno per i partenopei Tufano, Di Giovanni, Dellorusso e Cannavale con l'errore di De Gennaro. Per i felsinei di Ernesto Gelonesi i gol di Mercolini e Diazzi, mira sbagliata di Bevilacqua e Neri. Per Napoli Flegrea si tratta del terzo trofeo nel giro di due anni, dopo il titolo di campione d'Italia conquistato nel Cilento e la Supercoppa a Pozzuoli. Al terzo posto della manifestazione organizzata dalla Asd Nazionale Medici Calcio si è piazzata Bologna, quarta Cosenza, quinta Palermo e sesta Reggio Calabria.

La manifestazione e' stata caratterizzata dalla tappa della Campagna contro la violenza verso gli operatori sanitari e sociosanitari voluta dal Garante della Salute della Regione Calabria, Anna Maria Stanganelli: #laviolenzanoncura, in campo contro le aggressioni, questo lo slogan coniato per l'occasione. La Regione Calabria si costituirà parte civile in tutti i procedimenti per aggressioni verbali e fisiche contro medici.