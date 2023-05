La Callipo supera Bergamo 3-0 e si porta avanti nella finale play-off promozione

CALLIPO 3

BERGAMO 0

Set. 25-14, 32-30, 25-16

Callipo Vibo: Mijailovic 12, Candellaro 10, Cavaccini (L), Orduna, Tondo 8, Tallone, Terpin 12, Buchegger 15. Non entrati: Carta (L), Piazza, Balestra, Lucconi, Belluomo, Fedrizzi, All.: Cezar Douglas

Agnelli Tipiesse Bergamo: Copelli 5, Held 3, Catone, Cargioli 3, Cominetti 15, Toscani (L), Pahor, Baldi, Mazzon 1, Padura Diaz 16, Jovanovic 3. Non entrati: Lavorato, De Luca (L). All.: Morato

Arbitri: Salvati e Spinnicchia

Durata set: 24’, 38’, 26’. Tot.: 88’.

Note: spettatori 1323, incasso 3967,70 euro. Callipo bs 12, ace 3, ric. pos. 61%, att. 57%, muri 9. Bergamo: bs 16, ace 1, ric. pos. 51%, att. 44%, muri 5.

Avanti Tonno Callipo. La compagine giallorossa, davanti ad una buona cornice di pubblico (oltre 1300 spettatori) ha battuto Bergamo con il punteggio di 3-0 in gara 1 della finale play-off promozione in SuperLega. Prestazione positiva per la compagine di coach Douglas che, al di là dell'appannamento avuto nella parte finale del secondo parziale, è sempre stata avanti nel punteggio rispetto ai lombardi che comunque hanno lottato alla pari strenuamente perdendo ai vantaggi il secondo set 32-30. Mvp della partita lo schiacciatore goriziano Terpin, autore di 12 punti con il 65% in attacco. In doppia cifra anche Buchegger (15 punti), Mijailovic (autore di 12 punti e di uno strepitoso terzo set) e Candellaro (12 punti con 3 muri e l'88% in attacco). In casa Bergamo bene Padura Diaz e Cominetti, autori, rispettivamente, di 16 e 15 punti. Numeri che, complessivamente, significano un ottimo 57% di squadra in attacco. Ora qualche ora di relax e poi si penserà subito a gara 2 che si giocherà a Bergamo mercoledì 10 maggio alle 19:30.

