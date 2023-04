La Callipo Vibo vola in finale play-off. Giallorossi super anche a Santa Croce

SANTA CROCE 0

CALLIPO 3

Set. 18-25, 14-25, 20-25

Santa Croce: Coscione 1, Motzo 14, Colli 4, Vigil Gonzalez 6, Compagnoni 2, Arguelles 3, Hanzic 8, Loreti, Morgese (L), Giovannetti. Non entrati: Gabbriellini, Caproni, Maiocchi. All.: Bulleri

Callipo: Mijailovic 13, Candellaro 3, Cavaccini (L), Orduna 1, Tondo 9, Tallone, Terpin 5, Buchegger 16. Non entrati: Carta (L), Piazza, Balestra, Lucconi, Belluomo, Fedrizzi. All.: Cezar Douglas

Arbitri: Grassia e Cruccolini

Note. Durata set: 29’, 28’, 28’. Tot.: 85’. Santa Croce: bs 19, ace 3, ric. pos. 53%, att. 41%, muri 4. Callipo: bs 10, ace 3, ric. pos. 44%, att. 55%, muri 5.

Perentoria e autoritaria. La Tonno Callipo si sbarazza anche in Gara 2 di Santa Croce e vola in finale play-off promozione. Una gara senza storia al Pala Parenti di Santa Croce sull’Arno con i giallorossi vibonesi capaci di vincere con il punteggio di 0-3 un match mai in discussione. Ora la squadra di coach Douglas è davvero ad un passo dal ritorno in SuperLega e in finale incontrerà la vincente dell’altra semifinale Cantù-Bergamo (la serie è sull’1-1 e mercoledì si gioca Gara 3). Ancora una volta grandissimo trascinatore l’opposto austriaco Buchegger autore di 16 punti con il 71% in attacco.

