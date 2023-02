Verso Cosenza-Reggina: probabili formazioni, ultime, "cornice" e speciale di Gazzetta

Una partita attesa, una notte diversa dalle altre. Non può che essere così quando di fronte ci sono Cosenza e Reggina. Profumo di derby, sapore di rivalità, tradizione ma anche fame di punti per differenti ragioni di classifica.

Da una parte i lupi silani feriti dallo schiaffo preso a Como, all'ultimo posto e condannati a fare punti per tenere vivo l'obiettivo salvezza. Il clima non è dei migliori, per i risultati ma anche per l'aperta frattura di una parte consistente della tifoseria nei confronti della proprietà. Le due curve, infatti, continueranno a disertare lo stadio, portando a cinque gare consecutive interne di protesta estrema. Evidente, dunque, che sarà una sfida in qualche modo monca, sul piano della "cornice", venendo meno la parte calda del tifo rossoblù.

Dall'altra parte gli amaranto, rinvigoriti dal successo interno con il Modena e in piena corsa sul treno promozione nonostante l'appartamento di febbraio. La piazza spinge e crede nel sogno, ma per rimanere incollati bisogna far punti, senza ansia ma con convinzione. Saranno 500 i sostenitori ospiti, polverizzata la dotazione resa disponibile

Gazzetta del Sud e www.gazzettadelsud.it seguiranno la sfida di stasera al "San Vito-Marulla" (fischio d'inizio ore 20:30) con contributi speciali tra giornale in edicola e canali online, con Vittorio Scarpelli, Emanuele Rigano, Francesco Iannello e Danilo Perri sul posto.

Probabili formazioni

Cosenza: 1 Micai, 3 Rispoli, 15 Vaisanen, 5 Rigione, 11 D'Orazio, 4 Brescianini, 42 Voca, 34 Florenzi, 32 Marras, 72 Cortinovis, 20 Nasti. Allenatore Viali. A disposizione: 77 Marson, 6 Calò, 7 Kornvig, 10 D’Urso, 13 Meroni, 14 Salihamidzic, 18 Agostinelli, 19 Delic, 23 Venturi, 27 Martino, 33 La Vardera, 40 Zilli

Reggina: 22 Colombi, 27 Pierozzi, 3 Cionek, 24 Terranova, 94 Liotti; 8 Crisetig, 14 Fabbian, 37 Majer; 31 Canotto,19 Strelec, 99 Rivas. In panchina: 1 Contini, 6 Loiacono, 13 Bouah, 25 Lombardi, 20 Hernani, 9 Gori, 38 Bondo, 11 Cicerelli, 16 Galabinov, 7 Menez. All. Inzaghi.

Arbitro: Doveri di Roma 1

