Emilio Lepore, il parrucchiere di Campora che ha sbancato ‘Affari tuoi’: “Ho vinto 200 mila euro perché... ho ripudiato il diavolo”

La storia di Emilio Lepore, maestro parrucchiere che vive a lavora a Campora San Giovanni, capace di sbancare “Affari tuoi” suscitando le simpatie di tanti, è densa di sacrifici e di passione. Nel suo essere imprenditore c’è il desiderio di apprendere e di imparare, di andare a bottega per capire i trucchi del mestiere, di aggiornarsi costantemente, partecipando ad eventi nazionali ed internazionali per rendersi conto di cosa può accadere al di la di una realtà bella, ma anche limitata, quale può essere quella di un piccolo comune della costa tirrenica cosentina.

Originario di Martirano Lombardo, Emilio ha voluto sempre fare il parrucchiere. Nel corso della sua lunga gavetta ha incrociato tanti maestri, costruendo con loro un rapporto umano e professionale forte. Da Martirano Lombardo il primo trasferimento ad Amantea, e poi da li in avanti una serie di collaborazioni sempre più radicate che lo portano a decidere di tentare la strada del lavoro in proprio. In questo viaggio, tortuoso e avvincente, Emilio conosce Rosanna, di professione estetista. Un matrimonio a trecentosessanta gradi: una condivisione che ha permesso alla coppia di farsi apprezzare sempre di più.

