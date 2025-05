Cosa mangiare a Pasqua e Pasquetta in Calabria: formaggi, salumi, pasta al forno, agnello, grigliata di carne SCOPRI I MENU DELLA TRADIZIONE

Si avvicinano i giorni di festa di Pasqua e Pasquetta. Un'occasione per stare a tavola con parenti ed amici e gustare gli ottimi e succulenti piatti della tradizione calabrese. Abbiamo pensato a due menu che potrebbero incuriosirvi e darvi qualche idea in vista di un pranzo casalingo per la Pasqua e di una bella gita fuori porta e/o scampagnata per il giorno di Pasquetta.

ANTIPASTI

Tagliere di salumi e formaggi calabresi

Ingredienti:

100 g Capocollo

100 g Soppressata

50 g Nduja

100 g Pecorino crotonese

100 g Ricotta di pecora

Olive schiacciate q.b.

Origano, peperoncino, olio EVO

Preparazione:

Affettare i salumi, disporli su un tagliere. Condire le olive con olio, origano e peperoncino. Servire con crostini spalmati di nduja e formaggi.

Cudduraci

Ingredienti:

500 g farina 00

150 g zucchero

100 g burro

3 uova

1 bustina lievito per dolci