Cosa fare a Pasqua e Pasquetta in Calabria: ecco alcuni consigli tra borghi, escursioni ed esperienze culinarie

Si avvicina il periodo delle vacanze pasquali e moltissime famiglie si muoveranno nel fine settimana e anche nel lunedì di Pasquetta alla ricerca di qualche ora di relax lontano dalla routine quotidiana. Cosa fare, dunque, in Calabria a Pasqua e a Pasquetta? In questo articolo abbiamo messo in rassegna una serie di possibilità: dalle escursioni, ai tour nei borghi, fino ad arrivare alle esperienze culinarie. E, fidatevi, ce n'è per tutti i gusti.

Esperienze ed escursioni originali

1. Il Canyon Valli Cupe (Sersale, CZ)

Un luogo sorprendente, quasi mistico: gole profonde, cascate e una natura incontaminata. È perfetto per Pasquetta se ami il trekking e la fotografia. Il canyon si visita con guide locali e ci sono diversi percorsi di difficoltà variabile.

2. Escursione nel Parco Nazionale del Pollino – Valle del Mercure

Scopri la parte meno frequentata del Pollino calabrese. Dai paesini di Rotonda o Laino Borgo, puoi partire per escursioni tra boschi, fiumare e grotte preistoriche. Il paesaggio in primavera è verde, pieno di fiori e animali selvatici.