Dal Mur 4,8 milioni di euro per le Università della Calabria

Il Ministero dell’Università e della Ricerca (Mur) ha pubblicato le graduatorie di assegnazione del Fondo Italiano per la Scienza - Fis 2. Per finanziare i progetti di ricerca delle istituzioni accademiche della Calabria sono stati stanziati complessivamente 4.872.523,70 euro. I fondi sono stati distribuiti ai macrosettori 'life sciences', 'physical sciences and engineering' e 'social science and humanities'. Per il macrosettore 'life sciences' lo stanziamento è di 1.323.075,60 euro per i progetti dell’Università degli Studi 'Mediterraneà di Reggio Calabria. Per il macrosettore 'physical sciences and engineering', l’Università della Calabria ha beneficiato di 1.323.422,10 euro. Sempre l’Università della Calabria, per il macrosettore 'social science and humanities', sono stati assegnati 2.226.026 euro. Il Fis è pensato per i ricercatori emergenti ed esperti sui principali ambiti di ricerca: dall’ingegneria alle scienze della vita. Nasce sul modello dell’European Research Council (Erc), il prestigioso programma comunitario dedicato alla ricerca di base valutando i ricercatori per l’eccellenza della loro attività.