Cisl Calabria, Giuseppe Lavia è il nuovo segretario generale

Giuseppe Lavia è il nuovo segretario generale della Cisl Calabria. L’elezione è avvenuta questa mattina a Lamezia Terme. Si chiude, dunque, l’era targata Tonino Russo che lascia la guida del sindacato in prossimità del compimento del 65° anno di età - per le stesse ragioni il leader nazionale Luigi Sbarra ha già ufficializzato il passo di lato -, limite statutario in Cisl per ricoprire incarichi di segreteria. La riunione in programma a fine mese precederà di qualche settimana l’avvio della stagione congressuale che vedrà impegnate tutte le categorie del sindacato e che culminerà nell’appuntamento clou previsto nel mese di aprile quando verrà celebrato il congresso regionale. Evento molto atteso che non dovrebbe far registrare particolari sorprese considerata la scelta imminente del Consiglio generale.

«Spero di essere all’altezza delle sfide che questo nuovo incarico comporterà». Sono queste le prime impressioni di Giuseppe Lavia, neo segretario generale della Cisl Calabria: Lavia, che subentra a Tonino Russo, è stato eletto alla guida della confederazione calabrese nel corso del Consiglio generale del sindacato che si è tenuto oggi a Gizzeria (Catanzaro), alla presenza, tra gli altri della segretaria generale aggiunta della Cisl, Daniela Fumarola. «Noi - ha proseguito Lavia - partiamo innanzitutto da una scelta di metodo, l’essere per e mai contro, il provare con tutte le nostre forze a costruire il dialogo sociale. Per noi l’auspicio è che si possa costruire una grande alleanza per la persona e per il lavoro, un patto sociale per una Calabria generativa che metta nello stesso perimetro di progettazione le parti sociali, il sindacato, le parti datoriali, le istituzioni, la Chiesa e il terzo settore».

Secondo Lavia, inoltre, «occorre mettere in campo un impegno straordinario sulla sanità perchè siamo ancora lontani, troppo lontani, dal raggiungere quella inversione di tendenza auspicata. C'è sicuramente un’eredità pesante però la garanzia dei Lea su tutto il territorio regionale è un obiettivo da raggiungere e quindi ogni sforzo deve essere teso in questa direzione». Per quanto riguarda il capitolo infrastrutture, per Lavia «il tema dell’attrazione degli investimenti pubblici e privati è centrale e da questo punto di vista noi siamo con forza e determinazione contro la cultura del no, che - ha concluso il neo segretario della Cisl Calabria - genera immobilismo in una regione che non può permettersi di restare ferma»