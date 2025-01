Scelta di continuità in casa della Cisl Calabria: Lavia sarà il segretario

Novità in arrivo al vertice della Cisl calabrese. Il prossimo 31 gennaio è in programma il Consiglio generale chiamato ad eleggere il nuovo segretario generale. Si chiude, dunque, l’era targata Tonino Russo che lascia la guida del sindacato in prossimità del compimento del 65° anno di età - per le stesse ragioni il leader nazionale Luigi Sbarra ha già ufficializzato il passo di lato -, limite statutario in Cisl per ricoprire incarichi di segreteria. Sulla sua successione non ci sono molto dubbi perché a subentrargli sarà Giuseppe Lavia, attuale segretario generale della Cisl in provincia di Cosenza dopo aver rivestito gli incarichi di segretario regionale dell’organizzazione e di segretario generale provinciale della Fai Cisl. L’accordo è stato trovato già da tempo e anche le altre federazioni provinciali hanno dato il loro beneplacito al cambio della guardia.

La riunione in programma a fine mese precederà di qualche settimana l’avvio della stagione congressuale che vedrà impegnate tutte le categorie del sindacato e che culminerà nell’appuntamento clou previsto nel mese di aprile quando verrà celebrato il congresso regionale. Evento molto atteso che non dovrebbe far registrare particolari sorprese considerata la scelta imminente del Consiglio generale.