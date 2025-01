Accorpamenti e scorpori di Istituti, in Calabria è scontro sulla nuova rete scolastica

La nuova rete scolastica calabrese, che entrerà in vigore nell’anno 2025-26, è realtà dopo la pubblicazione della delibera approvata in Giunta regionale. La delibera recepisce le indicazioni arrivate alla Regione dalle Province e dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria. In particolare, la Giunta ha deliberato per il Catanzarese l’accorpamento dell’Ic Guardavalle “A. Moro” (accorpata) con Ic Badolato (accorpante), l’unione dell’Ic Petronà “C. Alvaro” (accorpata) all’Ic di Sersale “G. Bianco (accorpante), lo scorporo dei Pes dell’Ic Cropani-Simeri Crichi localizzati nel Comune di Soveria Simeri e l’accorpamento all’Ic Sellia Marina.

Per la Città Metropolitana di Reggio Calabria l’accorpamento dell’Ic Scilla “R. Piria” con l’Ic Campo Calabro in quanto entrambe istituzioni scolastiche sottodimensionate, con numero di alunni inferiore a 600; l’accorpamento del liceo artistico “M. Preti/A. Frangipane” con il liceo classico “Tommaso Campanella”, l’accorpamento dell’Istituto comprensivo di Melicucco con Laureana-Galatro-Feroleto.

A Crotone, invece, la delibera dela Giunta regionale dispone la soppressione di un’autonomia attraverso lo scorporo dell’istituto dell’Ic Melissa-Crucoli Torretta con lo scorporo dei Pes dell’Ic Melissa-Crucoli Torretta localizzati nel comune di Melissa e l’accorpamento con l’Ic Verzino e lo scorporo dei Pes dell’Ic Melissa-Crucoli Torretta localizzati nel comune di Crucoli e l’accorpamento con l’Ic “Casospero Filottete”.

A Cosenza, invece, è in programma l’accorpamento dell’Iis “Acri Ipsia-Iti” con l’Iis “Acri Acri Lc Ls V Julia- Itgc Falcone” (accorpante), l’accorpamento dell’Ic Castrovillari 2 (accorpata) con l’Ic Castrovillari 1 (accorpante). Per la provincia di Vibo Valentia, infine, è previsto l’accorpamento dell’Ic Fabrizia con l’Ic “Azaria Tedeschi”.

La riorganizzazione varata dall’esecutivo di Roberto Occhiuto, tuttavia, non mette tutti d’accordo. La Uil, per esempio, critica apertamente i criteri seguiti fin qui.