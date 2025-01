La formazione dei futuri sacerdoti al centro del conclave dei vescovi della Calabria

Tour de force per i vescovi calabresi. Non ci sarà il tempo di smaltire le fatiche del periodo natalizio, caratterizzato da numerose celebrazioni, perché questa mattina, a Lamezia Terme, è in programma una riunione straordinaria della Conferenza episcopale calabra. Sarà una sessione aperta soltanto agli attuali responsabili delle Diocesi e, dunque, non è prevista la partecipazione dei vescovi emeriti. All’ordine del giorno figura un solo punto: quello relativo alle nuove linee guida per la formazione dei nuovi sacerdoti dal punto di vista umano, culturale e spirituale.

La discussione sarà incentrata sull’attuazione della Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis, documento cardine attorno al quale ruota la preparazione del futuro clero. Essendo un documento piuttosto recente, l’attuale Ratio è tuttora in fase di ricezione. Tra l’altro, a partire da essa si stanno preparando in tutto il mondo le Ratio Nationales di cui una parte è già confermata dal Dicastero per il Clero, mentre altre sono in dirittura d’arrivo e altre ancora sono tuttora in elaborazione. Non sembra opportuno, pertanto, pensare in questo momento a un rifacimento della Ratio, come del resto ha sottolineato Papa Francesco nel discorso rivolto il 6 giugno 2024 all’Assemblea plenaria del Dicastero per il clero: «La Ratio Fundamentalis è stata fatta: non bisogna farne un’altra. Andiamo avanti con questa».